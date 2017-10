Metallic Minerals Corp.: Übertägige Probenergebnisse von bis zu 988 g/t Silber und 24,4 g/t Gold auf McKay Hill

Probe Erzgang Probenart Ag g/t Au g/t Pb % Zn % Cu %

Probe Erzgang Probenart Ag g/t Au g/t Pb % Zn % Cu %

29887 No. 1 W Grab 502 0.765 46.4 0.47 2.40

MK007 No. 2 Grab 342 0.02 28.0 0.26 0.03

526195 No. 2 Grab 342 0.11 29.3 1.29 0.32

526147 No. 2 Grab 608 0.22 35.2 3.50 3.22

526148 No. 2 Grab 366 0.02 46.8 0.03 0.02

MK004/5 No. 4 Grab 70 0.05 23.0 10.10 0.18

526197 No. 4 0.4m Chip 9.7 0.035 3.3 11.30 0.09

MK008 No. 6 Grab 324 0.065 32.0 3.20 0.04

526194 No. 6 Grab 516 0.07 30.2 1.28 0.19

526238 No. 6 1.1m Chip 683 0.83 40.5 0.40 0.78

526239 No. 6 Grab 528 0.565 50.6 8.66 1.52

56813 No. 6 Grab 32.4 0.005 9.0 1.93 0.01

56814 No. 6 Grab 156 0.03 58.3 6.30 0.09

1907517 No. 6 Grab 988 24.4 37.7 3.71 7.97

1907518 No. 6 Grab 442 0.618 43.9 0.51 0.48

1907519 No. 6 Grab 742 2.355 40.0 14.72 2.92

MK001 No. 8 Grab 234 0.06 26.0 0.11 0.28

MK002 No. 8 Grab 646 16.8 27.0 0.14 0.64

MK003 No. 8 Grab 710 0.39 33.0 0.50 0.49

526198 No. 8 Grab 125 0.09 14.9 6.75 0.26

MK009 No. 9 Grab 366 0.36 25.0 6.90 0.72

526199 No. 9 Grab 18 0.02 2.0 0.43 0.09

526200 No. 9 0.3m Chip 51.8 0.025 2.1 0.30 0.45

29896 No. 9 Grab 132 0.59 5.1 2.31 2.24

29889 Blackhawk Grab 484 0.9 54.7 3.33 0.53

29890 Blackhawk Grab 551 0.51 47.3 1.16 0.51

29891 Blackhawk 1.2m Chip 112 0.34 16.5 4.13 0.29

56815 Blackhawk Grab 139 1.29 9.9 3.18 0.90

526247 Blackhawk E Grab 27.9 0.015 5.1 19.10 0.002

29888 Blackhawk W Grab 26.1 0.025 4.3 21.60 0.02

526244 Blackhawk W Grab 100 1.14 0.3 0.17 1.46

526243 Central Grab 360 3.3 21.8 10.30 4.10

1907516 Central Grab 297 0.271 34.1 30.84 0.81

MK006 Snowdrift Grab 668 15.6 2.4 0.94 3.90

526196 Snowdrift 1.5m Chip 57.2 1.37 1.5 4.70 0.63

29885 Snowdrift Grab 470 0.085 46.5 0.29 0.60

29886 Snowdrift Grab 534 2.49 47.0 0.46 2.16

526150 Snowdrift Grab 174 2.61 0.4 0.13 0.69

Probe Erzgang Probenart Ag g/t Au g/t Pb % Zn % Cu %

580077 Independence Grab 16.1 0.074 1.3 0.83 0.09

580078 Independence Grab 23.2 0.018 12.4 4.48 0.03

580079 Independence 1.1m Chip 59.7 0.024 10.7 9.04 0.04

580080 Independence Grab 20.7 0.033 9.8 18.86 0.05

580081 Independence Grab 9.2 0.015 4.9 11.03 0.03

580082 Independence Grab 288.8 0.031 10.9 0.15 0.03

580083 Independence Grab 55.9 0.054 10.2 19.70 0.004

113852 Independence Grab 706 0.178 77.8 0.38 1.63

113351 Snowdrift E Grab 80 0.28 0.1 0.93 3.40

580076 Snowdrift E Grab 98.5 0.336 0.1 0.95 3.01

113851 Snowdrift E Grab 3 0.007 0.04 5.20 0.01

526241 North Grab 372 1.84 22.7 7.01 1.96

526245 Falls Vein 1.1m Chip 1.1 10 0.1 0.02 0.01

29897 Falls Vein Grab 42.3 0.2 1.0 0.04 1.33

29895 Bella Grab 84 0.445 15.2 1.00 1.06

29892 Red 1 Grab 29 0.48 3.7 0.01 0.004

56853 White Hill Grab 0.2 0.005 0.03 0.01 0.50

Vancouver, 24. Oktober 2017 - Metallic Minerals Corp. (TSX Venture: MMG) (OTC: MMNGF) (Frankfurt: 9MM1) ("Metallic" oder "das Unternehmen") gibt die Ergebnisse der Feld-Explorationsprogramme bekannt, die auf dem Silber- und Goldprojekt McKay Hill (100% Metallic Minerals) durchgeführt wurden. Das Projekt liegt 50km nördlich des historischen Silberbezirks Keno Hill neben ATAC Resources Ltd. 's Goldprojekt Rackla in Kanadas Yukon Territory (siehe Abbildung 1 der originalen englischen Pressemitteilung).Das Projekt McKay befindet sich innerhalb einer Zone mit Silber-Blei-Zink-Lagerstätten, die sich von der Grenze Alaskas bis in den südlichen Teil des Yukons erstreckt und den berühmten Silberbezirk Keno Hill einschließt. McKay Hill ist ein historischer hochgradiger Produzent, der das Potenzial für ein bezirksumfassendes Erzgangsystem ähnlich zu Keno Hill besitzt. Das Projekt beherbergt mindestens 16 identifizierte Gangstrukturen, die nur in sehr begrenztem Umfang mit modernen Explorationsmethoden untersucht wurden. MCKay Hill wurde in den 1920er-Jahren entdeckt und zwischen 1926 und 1929 bearbeitet einschließlich eines von Consolidated Mining and Smelting Company of Canada (jetzt Teck Resources Ltd. ) durchgeführten Programms mit kurzen Bohrungen. Zwischen 1948 und 1949 produzierte East Bay Gold auf McKay Hill 143 Tonnen hochgradiges Material aus Erzgang Nr. 6 mit 390,8 g/t Ag und 74,1% Pb 1).1) Geological and Geochemical Evaluation Report on the McKay Hill Project, Jean Pautler, P.Geo. JP Exploration, Services Inc., 2009Historische übertägige Probennahmen auf McKay Hill lieferten eine hochgradige Silber-, Blei- und Zinkvererzung, die mit Gangstrukturen in Zusammenhang steht. Jüngste Feldarbeiten, die von Metallic Minerals und ihrem Vorgänger durchgeführt wurden, bestätigten diese historischen hohen Silber-, Blei- und Zinkgehalte und zeigten ebenfalls das Vorkommen signifikanter zugehöriger Gold- und Silbergehalte. Die im Jahr 2017 durchgeführten Explorationsarbeiten umfassten nachfolgende Gesteins- und Bodenprobennahmen, Erkundungskartierungen sowie detaillierte Kartierungen der Gänge in den Bereichen Central Zone und Independence Ridge. Ferner wurden hochauflösende Satellitenbilder über der gesamten Liegenschaft gesammelt, um eine Kartierungs- und Topografiegrundlage für zukünftige Programme zu bieten. Die Bodenprobennahmen dehnten das bestehende Bodenraster in der Central Zone aus, um offene Anomalien abzudecken und im Bereich Independence Ridge wurde ein neues Bodenbeprobungsraster eingerichtet. Im Laufe der Kartierungs- und Prospektionsarbeiten wurden einige ausgeprägte hydrothermale und tektonische Eigenschaften der Vererzung festgestellt, die das Potenzial für ein großes vererztes System andeuten.Bis dato wurde der Großteil der Explorationsarbeiten auf McKay Hill in der Central Zone durchgeführt, wo die Erzgänge Nr. 1 bis 9, Bella, Blackhawk und Snowdrift in der Nähe des historischen Abbaus vorkommen. Ein großer Teil des Claim-Blocks wurde nur wenig erkundet besonders das Gebiet Independance Ridge im Osten der Central Zone, wo mindestens vier Gänge aufgeschlossen sind. Zusätzliche Gangziele kommen nördlich und westlich der Central Zone nahe den Zielen Falls, Red und White Hill vor. Tabelle 1 unten zeigt die bis dato wichtigsten Probenergebnisse auf McKay Hill. Die aus dem Jahr 2017 stammenden Proben sind mit einem Sternchen markiert. Die Tabellen 2 und 3 bieten eine ausführliche Zusammenfassung aller signifikanten Ergebnisse der Gesteinsproben, die bis dato auf der Liegenschaft gesammelt wurden. Die Fundorte dieser Proben sind in Abbildung 2 der originalen englischen Pressemitteilung zu sehen.Anmerkung: Grab = Stichprobe; Chip = GesteinssplitterprobeGreg Johnson, CEO u. Chairman, sagte: "Wir sind durch die Ergebnisse sehr ermutigt, die wir bis jetzt von McKay Hill erhalten haben. 23 Proben aus 12 der 16 bekannten Gangstrukturen enthielten über 300 g/t Silber, was der Durchschnittsgehalt der Vorräte der globalen primären Silberproduzenten ist 2). Die Analysenergebnisse der Gesteinsproben und die Arbeiten auf dem Bodenraster haben das Potenzial für eine hochgradige Silber-, Blei- und Zinkvererzung bestätigt sowie sehr beachtliche Gold- und Kupfergehalte in dieser sich entwickelnden ausgedehnten Liegenschaft gezeigt. Zwei deutliche Bodenanomalien bleiben für eine weitere Ausdehnung offen. Sie erstrecken sich über insgesamt mehr als 1,5km und zeigen erhöhte Silber-, Gold-, Blei- Zink- und Kupfergehalte. Die Ergebnisse einer SkyTem EM-Erkundung in Abbildung 3 der originalen englischen Pressemitteilung zeigen mehrere zusätzliche Bereiche auf der Liegenschaft mit ähnlichen geophysikalischen Eigenschaften wie in der Central Zone. Basierend auf unseren anfänglichen Ergebnissen wurden in diesem Monat zusätzliche Feldarbeiten durchgeführt, um die Bodenprobennahme über die noch zur Erweiterung offen bleibenden vererzten Gebiete auszudehnen. Es wurden ebenfalls zusätzliche Bereiche zur Erweiterung der Liegenschaft um weitere 20% auf 35,4km2 abgesteckt. Die Ergebnisse von McKay Hill unterstützen die weiteren Arbeiten auf dem Projekt im Jahr 2018 und wir sind begeistert, eine zweite Liegenschaft in unserem Portfolio zu haben, die sich zur Bohrphase weiterentwickelt, was das Potenzial zur Entwicklung zahlreicher hochgradiger Bohrziele untermauert."Abbildung 1 - Lage McKay Hill und Claims: Siehe orginale englische PressemitteilungDie Information aus dem Feldprogramm 2017 und eine umfassende Prüfung der historischen Daten hat das technische Team von Metallic Minerals in die Lage versetzt, mit der Entwicklung zukünftiger Programme zu beginnen, deren Beginn im Jahr 2018 erwartet wird. Sie schließen ein:1. Zusätzliche Prospektionsarbeiten und übertägige geochemische Probennahme in Bereichen der Liegenschaft, die bis dato nicht abgedeckt wurden besonders über den identifizierten geophysikalischen Zielen (siehe Abbildung 3 der originalen englischen Pressemitteilung);2. Kartierungen über den erweiterten Bodenbeprobungsrastern und Entnahme von Gesteinssplitterproben aus den neu entdeckten Gangvorkommen;3. Erweiterung der bestehenden Bodenbeprobungsraster in den Gebieten Central Zone und Independence Ridge, wo die anomalen Trends offenbleiben;4. Schürfgräben und geophysikalische Erkundungen zur Abgrenzung und Priorisierung möglicher Bohrziele in dem am weitesten fortgeschrittenen Prospektionsgebieten einschließlich der Erzgänge Nr. 1, 6 und 8 sowie der Erzgänge Snowdrift, Blackhawk und Independence; und5. Mögliche Bohrungen auf den am weitesten fortgeschrittenen Zielen, die mittels der vorläufigen übertägigen Arbeiten identifiziert wurden.2) "New Explorer for High-Grade Silver Resources in the Prolific Keno Hill Silver District of Yukon, Canada"; September 5, 2017 - Michael Fowler, Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limited.Abbildung 2 - Geochemie der Gesteinsproben und Lageplan der Bodenproben: Siehe originale englische PressemitteilungAbbildung 3 - McKay Hill SkyTem EM-Erkundung: Siehe originale englische PressemitteilungAusführliche Zusammenfassung aller bis dato auf dem Projekt McKay Hill gesammelten Gesteinsproben.Anmerkung: Grab = Stichprobe; Chip = GesteinssplitterprobeGrab Samples (Stichproben) sind selektiv und könnten für die auf der Liegenschaft beherbergten Vererzung nicht repräsentativ sein.Das Feld-Explorationsprogramm auf dem hochgradigen Vorzeige-Silberprojekt Keno des Unternehmens, das neben Alexco Resource Corp. im Silberbezirk Keno Hill liegt, wurde im September abgeschlossen. Das gesamte Material aus den übertägigen Probennahmen, Schürfgräben und Bohrungen wurde zur Analyse geschickt. Die Analysenergebnisse werden in den kommenden Wochen nach einer der arbeitsreichsten Explorationssaisons im Yukon in Jahren erwartet.Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der Wachstumsphase mit Fokus auf Erwerb und Entwicklung von hochgradigen Silber- und Goldlagerstätten im Yukon in wenig explorierten Regionen, die nachweislich erstklassige Assets hervorbringen. Unser Ziel ist es, durch eine disziplinierte, systematische Exploration Wert zu schaffen, wobei das Investitionsrisiko gering, und die Wahrscheinlichkeit für langfristigen Erfolg hochgehalten werden sollte. Unser Hauptprojekt Keno liegt im historischen Silberbezirk Keno Hill im Yukon (Kanada), einer Region, die in den vergangenen 100 Jahren über 200 Millionen Unzen hochgradiges Silber hervorgebracht hat und zurzeit eine der höchst gradigen Silberressourcen der Welt beherbergt. Das Projekt McKay Hill des Unternehmens nordöstlich von Keno Hill ist ein ehemaliger hochgradiger Silber-Gold-Produzent. Metallic Minerals stellt ebenfalls ein Portfolio an Gold-Royalties im historischen Goldbezirk Klondike zusammen. Metallic Minerals wird geführt von einem Team mit einem Track Record aus erfolgreicher Entdeckung und Exploration, einschließlich großer Entwicklungsprojekte, Genehmigungsverfahren und Projektfinanzierung.Die analytischen Arbeiten im Jahr 2017 wurden von Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. mit Probenaufbereitung in Whitehorse, Yukon, durchgeführt. Die geochemische Analyse erfolgte in Vancouver, British Columbia. Jede Gesteinsprobe (Stichrobe) wurde auf 36 Elemente analysiert. Dazu wurden die Proben in Königswasser gelöst und anschließend mit dem ICP-AES-Verfahren (induktiv gekoppelte Plasma-Atomemissions-Spektroskopie) und dem ICP-MS-Verfahren (induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektroskopie) analysiert (AQ202). Proben über dem Grenzwert für Silber und Gold wurden erneut analysiert. Dazu wurden 30 Gramm des Materials mit der Brandprobe und anschließender Gewichtsbestimmung untersucht (FA530-Ag, Au). Proben über dem Grenzwert für Blei und Zink wurden mittels eines Mehrfachsäureaufschlusses mit anschließender Atomabsorptionsspektroskopie (MA404) oder Titration (GC516, GC8917) analysiert. Alle Ergebnisse bestanden die QA/QC-Prüfung des Labors.Scott Petsel, P.Geo, Vice President Exploration und ein Angestellter der Metallic Minerals Corp. ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Herr Petsel hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung geprüft und die Veröffentlichung genehmigt. Herr Petsel hat die Ergebnisse des Probennahmeprogramms geprüft und bestätigt, dass alle im Rahmen des Bohrprogramms verwendeten Verfahren, Protokolle und Methoden den Branchenstandards entsprechen.Suite 904 - 409 Granville StreetVancouver, BC V6C 1T2Kanadawww.metallic-minerals.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHNeckarstraße 45, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.