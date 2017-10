TDS: Interesse der Anleger an Gold könnte 2018 wieder aufleben

Die Goldpreise sind in den vergangenen Tagen durch die Thematik eines neuen hawkisheren Fed-Vorsitzenden unter Druck geraten, doch letztlich sollte das gelbe Metall von weniger Zinsschritten als erwartet profitieren, davon geht laut Kitco News zumindest TD Securities aus.Berichte, dass der Stanford-Ökonom John Taylor für den Posten als neuer Chef der US-Notenbank nominiert werden könnte, versetzten dem Goldpreis einen Dämpfer. Denn unter Taylors Leitung gelten aggressivere Zinsanhebungen als wahrscheinlich.Hinzu kam den Analysten zufolge ein Aktienanstieg angesichts der verbesserten Aussichten für Präsident Trumps Steuerreform. "Daher ist es kein Wunder, dass Gold auf 1.280 $/oz gesunken ist und das Risiko besteht, dass es wieder in den Bereich um 1.250 $/oz fällt," so TDS. Und weiter: "Aktuell sehen Trader die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im Dezember bei fast 100%, was für das gelbe Metall vorerst keine Erleichterung bedeutet."Wenn dieser Zinsschritt aber erst einmal erledigt sei, könnte u.a. die niedrige Inflation dazu führen, dass im Jahr 2018 nur ein oder zwei Anhebungen erfolgen werden. Sollten im kommenden Jahr tatsächlich weniger als die drei von der Fed prognostizierten Zinserhöhungen erfolgen, könnten die hohen, durch Steuersenkungen bedingten Defizite das Interesse von Investoren am Edelmetallsektor wieder aufleben lassen, meinen die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de