US-Zinsschritt oder nicht, Gold zum Jahresende über 1.300 USD  ANZ

Trotz der allseits erwarteten Zinsanhebung durch die Federal Reserve im Dezember und der bevorstehenden Ernennung eines neuen Zentralbankchefs glaubt die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) an steigende Goldpreise, dies berichtet Kitco News . Den Analysten zufolge sollte das gelbe Metall das Jahr über 1.300 USD/oz beenden und anschließend auf 1.400 USD steigen."Die Möglichkeit einer Zinserhöhung in den USA wird für den Goldmarkt ein leichter Gegenwind sein. Aber abgesehen davon sehen wir weiterhin ziemlich rege Safe-Haven-Käufe, und die geopolitischen Risiken sind in letzter Zeit definitiv gestiegen," so Daniel Hynes, Senior-Stratege bei ANZ. Und weiter: "Wir erwarten bis Ende des Jahres einen Preis nördlich von 1.300 USD."Anschließend erwartet die Bank weitere Preisanstiege: "Sobald die nächsten ein oder zwei Zinsanhebungen in den USA hinter uns liegen, werden die Aussichten für den Goldmarkt viel positiver. Wir prognostizieren 1.400 $ im ersten Quartal 2019."Die zwei wichtigsten Faktoren der kommenden Monate sind für Hynes die US-Makrodaten, darunter Inflation und Beschäftigung, sowie die Ernennung des neuen Fed-Vorsitzenden durch Präsident Trump. "Diese beiden Themen werden die Aussichten für eine Zinserhöhung und für die Goldpreise in den nächsten sechs Monaten besonders bestimmen," heißt es.Einer der Gründe, warum Hynes insgesamt bullisch eingestellt ist, sei die sich erholende physische Goldnachfrage, allen voran aus Asien.© Redaktion GoldSeiten.de