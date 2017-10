Sovereign Metals Ltd.: 6,5 Millionen frisches Kapital

Deutlich überzeichnet war die Kapitalerhöhung bei Sovereign Metals . Eigentlich wollte man zunächst nur 5 Millionen AUD aufnehmen, da dies für die nächsten Schritte ausreichend gewesen wäre. Doch die Nachfrage war so hoch, dass man sich entschieden hat, 1,5 Millionen AUD mehr einzusammeln. Laut meinen Infos lagen Zeichnungen für deutlich mehr Kapital vor.Es werden nun 6,5 Millionen AUD bei 0,11 AUD aufgenommen. Die Zeichner der Kapitalerhöhung sind Fonds und größere Investoren aus den USA und Australien ( Link ).Mit diesem Kapital ist Sovereign nun für alle anstehenden technischen Arbeiten sowie für die Kosten der PFS und DFS finanziert! Das bedeutet, bis zur Produktionsentscheidung könnte es das gewesen sein mit Kapitalerhöhungen!Chairman Ian Middlemas will auch wieder ein Stück vom Kuchen abhaben und wird 2 Millionen neue Aktien im Gegenwert von 220.000 AUD kaufen. Er hält aktuell über 6 Millionen Aktien und wird mit dem Kauf auf über 8 Millionen Aktien kommen.Ich denke der Markt hat die Aktie vielleicht aufgrund dieser Kapitalerhöhung nicht nach oben gelassen. Jetzt hat Sovereign ausreichend Geld für alle wichtigen Schritte bis hin zur Produktionsentscheidung in der Tasche!In Kanada sind in den vergangenen Tagen schon einige Grafit-Aktien angesprungen. Die Preise sollen in China ansteigen und dies scheint wieder etwas mehr Aufmerksamkeit für den Sektor zu bringen.Für mich bleibt Sovereign das beste Unternehmen im Grafit-Sektor mit mindestens 100% Kurspotential!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.