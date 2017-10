Silber: Kaufwelle in Vorbereitung

Seit Anfang Juli befindet sich Silber in einem weiteren Aufwärtstrend, der knapp unter der 14,50 USD-Marke seinen Ausgang nahm und den Wert zunächst über die 17,91 USD-Marke antrieb. Nach diesem Hoch setzte im September eine starke Korrektur ein, die zuletzt bis an die Unterstützung bei 16,26 USD zurückführte. Ausgehend von diesem Supportbereich zog das Edelmetall im Oktober wieder gen Norden und überwand kurzzeitig bereits die Hürde bei 17,23 USD. Dieser Anstieg wird aktuell in Form einer bullischen Flagge korrigiert.Noch ringen die Bullen kurzfristig um die Unterstützung bei 16,96 USD. Doch selbst ein Unterschreiten der Marke würde Silber nur kurz belasten. Ausgehend von 16,60 USD könnte die Flaggenformation durchbrochen und damit der Weg für einen Ausbruch über 17,23 USD geebnet werden. Gelingt es die Barriere zu überwinden, dürfte das Edelmetall bis 17,67 USD und darüber bis an den Widerstand bei 17,97 USD klettern. Oberhalb dieser Kurshürde wäre mit Zugewinnen bis 18,50 USD zu rechnen.Erst ein nachhaltiger Bruch der 16,60 USD-Marke würde den Wert belasten und Abgaben bis 16,26 USD nach sich ziehen. Dort könnte sich der Aufwärtstrend der letzten Wochen allerdings fortsetzen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG