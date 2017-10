DRD Gold mit enttäuschender Entwicklung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Noch vor rund fünf Wochen schien es, als könnte das südafrikanische Minenunternehmen DRD Gold Ltd. tatsächlich zur Stärke zurückfinden. Mit der Überwindung von 0,31 EUR schien der Weg in Richtung von 0,38 EUR und höher geebnet. Doch weit gefehlt. Seit Oktober dominiert der Verkaufsdruck und so notiert die Aktie bereits wieder unter 0,31 EUR. Dementsprechend deutet derzeit viel auf einen Test des Levels von 0,26 EUR hin, bevor es darunter kritischer in Richtung von 0,20 EUR werden könnte.Zur Reaktivierung der Bullen bedarf es eines Anstiegs über 0,31 EUR bzw. vielmehr noch über 0,34 EUR. Erst dann wären die Chancen auf der Oberseite in Richtung 0,38 EUR und höher bis 0,46 EUR wieder gegeben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.