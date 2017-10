Jaxon Mining kündigt strategisches Investment in Höhe von 1,8 Mio. $ und Beginn des Bohrprogramms an

26. Oktober 2017 - Jaxon Mining Inc. (TSX.V: JAX) (Frankfurt: OU31) gibt bekannt, dass es ein strategisches Investment mit Zijin Midas Exploration Fund, einem Tochterunternehmen der Zijin Mining Group Co. Ltd. in China, sowie bestimmten anderen Investoren eingegangen ist. Das Investment besteht aus bis zu 5.625.000 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von je 0,32 $, um Bruttoerlöse von 1,8 Mio. $ zu generieren. Der Erlös wird zur Finanzierung von Jaxons Bohrprogramm im Herbst/Winter 2017 auf dem Silber-Zink-VMS-Ziel Hazelton in British Columbias rohstoffreicher Region Skeena Arch verwendet werden.Jason Cubitt, Jaxons President und CEO, sagte dazu: Der Zijin Midas Exploration Fund ist ein äußerst wichtiger strategischer Investor und wir freuen uns über die fortwährende Unterstützung. Er fügte noch hinzu: Wir möchten bald mit dem Bohrprogramm der Phase 1 auf Hazelton beginnen. Wir haben einige Ziele mit hoher Priorität, auf denen wir Probebohrungen durchführen möchten - viele davon liegen unterhalb interpretierter Feeder-Zonen, die mit sogenannten Bonanza Silber-Zink-Werten an der Oberfläche in Ausbissen assoziiert werden.Ein detailliertes dreidimensionales Bohrmodell wurde auf Grundlage integrierter Ergebnisaufbereitung historischer und aktueller Feldarbeiten sowie luftgestützter Geophysik erstellt. Das Unternehmen wird in den kommenden Tagen Einzelheiten zu dem Programm in Pressemitteilungen und auf seiner Website unter www.jaxonmining.com bekannt geben.Der Abschluss der Finanzierung unterliegt der Genehmigung seitens der TSX Venture Exchange. Alle unter dieser Finanzierung ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten ab Abschluss des Angebots. Eine Vermittlungsprovision könnte in Übereinstimmung mit gültigen Bestimmungen an qualifizierte Vermittler zu zahlen sein.Jaxon ist ein Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Edel- und Grundmetalle, das seine Aktivitäten auf die Region Westkanada konzentriert. Zurzeit konzentriert sich das Unternehmen darauf, sein Projekte Hazelton in British Columbia und More Creek (die Konzessionsgebiete Wishbone und Foremore) in British Columbias so genanntem Goldenem Dreieck voranzubringen.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS: Jaxon Mining Inc. Jason CubittJason Cubitt, President.Jaxon Mining Inc.Suite 502-595 Howe StreetVancouver, BC V6C 2T5Tel: +1 (604) 608-0400Fax: +1 (604) 602-9330Website: www.jaxonmining.comFür weitere Informationen über Jaxon Minerals Inc. kontaktieren Sie bitte Jason Cubitt unter 604-608-0400 oder gebührenfrei unter 1-877-608-0007.Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem auch die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens zählen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch jene Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens enthalten sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!