Eloro Resources beginnt mit Probebohrungen im La Victoria Gold/Silver Projekt

Toronto, 25. Oktober 2017 - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) freut sich bekannt zu geben, dass sie die Wasserrechte von der Regierung (Use of Water permit) bekommen haben. Dies erlaubt Eloro eine sofortige Aufnahme des Bohrprogrammes in der Rufina Zone, Teil des La Victoria Gold-Silber Projektes in Peru (La Victoria).La Victoria befindet sich in unmittelbarer Nähe der Weltklasse-Goldminen wie Yanacocha (Newmont Mining), La Arena (Tahoe Resources) und Lagunas Norte (Barrick Gold) im peruanischen nördlichen Mineralgürtel. Die Compania Minera Eloro Peru S.A.C., Eloros hundertprozentige Tochtergesellschaft in Peru, wird umgehend mit dem ersten Bohrprogramm starten, sagte CEO Tom Larsen. Dieses Programm soll effektive Einblicke in die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe aufzeigen, was bereits die örtlichen Bergbauarbeiter in den letzten 30 Jahre und unsere geologischen und geophysikalischen Teams an der Oberfläche entdeckt haben.Das geplante Bohrprogramm in der Rufina Zone umfasst 16 Bohrungen im Total von 3´500 Meter bis zu einer Tiefe von 150 bis 280 Meter. Ein Vertrag mit Energold Drilling Peru S.A.C. für das NTW diamond drilling wurde bereits unterzeichnet. Das von Energold eingesetzte tragbare Bohrgerät kann auf bestehenden öffentlichen Wegen leicht bewegt werden und erfordert nur eine minimale Vorbereitung des Bohruntergrundes. Es werden zwei gestaffelte Bohranlagen eingesetzt, um die Effizienz zu optimieren und die Gesamtkosten pro Meter zu senken.13 der Bohrlöcher sollen über die mineralisierten Scherzonen und Verwerfungen, die im La Rufina Gebiet auftreten, gebohrt werden. 8 von ihnen werden sowohl die Goldmineralisierung an der Oberfläche als auch die induzierte Polarisation (IP/Res) Anomalien testen, während die anderen 3 Bohrlöcher relevante IP/Res Anomalien innerhalb der Rufina Zone etwa 50 Meter unter der Oberfläche testen werden.Das Budget für das geplante 3500 Meter Bohrprogramm, einschließlich der Fertigstellung des bereits laufenden geophysischem Programmes, ist auf CAD 2000000 angesetzt. Die jüngsten Wechselkursgewinne des CAD gegenüber dem USD haben sich zusätzlich positiv auf die Budgetzahlen ausgewirkt. Die Fertigstellung dieses Programms wird EHR Resources Limited, Eloros Options- und Joint-Venture-Partner für dieses Projekt, ermöglichen, die Anforderungen der Stufe 1 Earn-In-Periode zu erfüllen, um eine 10% Beteiligung an La Victoria zu erwerben.Die Bohrproben für das Projekt werden bei SGS del Peru durchgeführt. Eloro verwendet einen Industriestandardansatz für QA/QC unter Verwendung von Standards, Leerproben und Duplikatsproben. Die Arbeit in Peru wird von Luc Pigeon, P.Geo, geleitet, einer qualifizierte Person ("QP") gemäß der Definition in National Instrument 43-101 ("NI 43-101"). Dr. Bill Pearson, P.Geo., Chef Technischer Berater für Eloro und ein QP gemäß NI 43-101, wird eine allgemeine technische Anleitung für das Programm liefern.Ergebnisse der Probebohrungen werden fortlaufend veröffentlicht nach Erhalt der Resultate der Analysen.Dieser Text wurde aus dem englischen Originaltext übersetzt. Maßgebend ist der Originaltext. Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen, welches kürzlich 100% Anteilen am La Victoria Grundstück erworben hat. Dieses liegt im produktiven North-Central Mineral Belt von Peru. Das La Victoria Projekt hat eine Fläche von 89,3 Quadratkilometern und befindet sich in einem 50 km Radius zu mehreren großen bereits rentabel produzierenden Goldminen, drei der Goldminen befinden sich sogar in Sichtweite zum Grundstück. Die Umgebung weist eine gute Infrastruktur auf, mit Zugang zum Straßennetz, Wasser und Elektrizität und liegt auf einer Höhe von 3,100m bis 4,200m über dem Meeresspiegel. Eloros Portfolio besitzt außerdem Gold- und Basismetall-Grundstücke in Nord- und West-Quebec. Weitere technische Informationen findet man auf SEDAR (www.sedar.com) unter der Eloro Datei mit Referenz NI 43-101 Technical Report on the La Victoria Au-Ag Property, Ancash, Peru.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Tom Larsen, Präsident und CEO oder Jorge Estepa, Vizepräsident von Eloro Resources Ltd. (416) 868-9168.Inhalte dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, welche zukunftgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung die Pläne des Unternehmens, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf kommende Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grund von derzeit für das Unternehmen verfügbaren Informationen als berechtigt angenommen. Es gibt keine Sicherheit dafür, dass zukunftgerichtete Aussagen sich als zutreffend herausstellen werden. Tatsächliche Resultate und zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftgerichtete Informationen verlassen.Weder die TSXV, noch ihr Regulation Services Provider (wie der Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird), sind für die Zulänglichkeit oder Exaktheit dieser Veröffentlichung verantwortlich zu machen.