ABN Amro und Goldman Sachs erwarten steigende Goldpreise

ABN Amro und Goldman Sachs veröffentlichten am gestrigen Donnerstag positive Preisprognosen für Gold. Dies geht aus zwei Meldungen des Nachrichtenportals kitco.com hervor.Dabei äußerten sich die Analysten der niederländischen Bank besonders bullisch: "Der langfristige Trend des Goldpreises ist positiv, in erster Linie, weil wir die künftige Entwicklung des US-Dollars negativ einschätzen. Unsere Preisprognose für Ende 2018 beträgt 1.450 $ je Unze", heißt es in einem aktuellen Update der Bank zu den Rohstoffmärkten.Georgette Boele, die Edelmetall-Chefanalystin von ABN Amro, geht davon aus, dass der Goldpreis zum Ende dieses Jahres in der Nähe des psychologischen Schlüsselniveaus von 1.300 $ notieren wird. Kurz oberhalb des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts habe der Kurs bei seinem gestrigen Rückgang eine starke Unterstützung gefunden.Die Analysten von Goldman Sachs erwarten einen geringeren Anstieg, sehen aber ebenfalls Aufwärtspotential für Gold. Grund dafür wird ihrer Einschätzung nach der steigende Wohlstand in den Schwellenländern sein.Zwar werde das Interesse an Gold in den Industriestaaten abnehmen, wenn das Wirtschaftswachstum robust bleibt und die Unsicherheit an den Märkten abnimmt. Doch die erhöhte Nachfrage in den Schwellenländern wird diesen Abwärtsdruck nach Ansicht der Analysten mehr als ausgleichen. Infolgedessen sagen sie einen Goldpreis von 1.375 $ je Unze bis Ende 2019 voraus.© Redaktion GoldSeiten.de