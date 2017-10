Equitorial Exploration erwirbt Lithium-Claims neben Cat Lake von Quantum Minerals

Vancouver, 26. Oktober 2017 - Equitorial Exploration Corp. (TSX-V: EXX, Frankfurt: EE1, OTCQB: EQTXF) (Equitorial oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Exklusivoption auf den Erwerb einer 100-prozentigen, eingetragenen Nutzungsbeteiligung an 3 Claims (Catail Claims) direkt neben dem Mineralprojekt Cat Lake von Quantum Minerals Corp erworben hat.- 3 Claims, 99 Hektar- Grenzt an Mineralprojekt Cat Lake (ehemals Irgon Lithium Mine)- Lithium Cat Lake-Mine liegt am südlichen Ende des Catail Claimblocks- Schacht der Irgon Lithium Mine liegt 150 m vom südlichen Ende des Catail Claimblocks entfernt- 1948 wurden 48 Fuß spodumenhaltiger Quarz erbohrt (Manitoba Assessment File 98073)- Rund 150 km nordöstlich von Winnipeg- Manitoba Provincial Highway 314 verläuft durch den Claimblock- Eine Karte der Claims finden Sie hier: http://equitorialexploration.com/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-26-Catail-Claims-fwe8mt.jpgIn der Pressemitteilung von QMC Quantum Minerals Corp. vom 7. September 2017 hieß es:1953 bis 1954 brachte das Unternehmen Lithium Corp. of Canada Limited 25 Bohrlöcher auf dem Gang Irgon Dike nieder und berichtete über eine historische Ressourcenschätzung von 1,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,51% Li20 über eine Streichlänge von 365 Metern und bis zu einer Tiefe von 213 Metern (Northern Miner, Vol. 41, no.19, Aug. 4, 1955, S.3). Diese historische Ressource wurde 1956 in einem Bewertungsbericht von Bruce Ballantyne für die Lithium Corp. of Canada Ltd. dokumentiert (Manitoba Assessment Report No. 94932). Man geht davon aus, dass diese historische Schätzung auf vernünftigen Annahmen basiert und das Unternehmen/die qualifizierte Person keinen Grund hat, die Relevanz und Zuverlässigkeit des Dokuments in Frage zu stellen.Die Liegenschaft befindet sich innerhalb des nach Osten streichenden Mayville-Cat-Eculid Greenstone Belt (MCEGB) entlang des nördlichen Kontakts des Maskwa Lake Batholith. Dieser nördliche Grünsteingürtel weist ähnliche geologische Strukturen auf wie der Bird River Greenstone Belt (BRGB), der an der südlichen Kontaktzone des gleichen Batholiths liegt, und verläuft parallel zu und rund 18 km südlich des MCEGB. Die Liegenschaft befindet sich 20 km nördlich der Liegenschaft Tanco Mine. Der BRGB beherbergt Tancos erstklassigen Seltenerdmetall-haltigen Pegmatit-Gang. Die Tanco Mine ging 1969 in Betrieb und produzierte Tantal-, Zäsium- und Lithiumkonzentrat. Sie war früher Nordamerikas größter und einziger Produzent von Spodumen (Li), Tantalit (Ta) und Pollucit (Cs).W.S. Ferreira Ltd. (FERREIRA) gewährt hiermit Equitorial (OPTIONOR) eine Exklusivoption auf den Erwerb einer 100-prozentigen Nutzungsbeteiligung an der Liegenschaft, die frei von Belastungen, Pfandrechten oder Lizenzgebühren ist. Um die Option auszuüben und die 100-prozentige, ungeteilte Nutzungsbeteiligung an der Liegenschaft zu erwerben, wird der OPTIONOR:- sofort nach Abschluss der Vereinbarung eine Barzahlung von 25.000,00 CAD an FERREIRA leisten;- innerhalb von 5 Werktagen ab dem Datum der Zustimmung der TSX Venture 500.000 steuerfreie Stammaktien des Unternehmens an William S. Ferreira ausgeben- an oder vor dem 31. Dezember 2018 eine Barzahlung von 25.000 CAD an FERREIRA leisten;- an oder vor dem 31. Dezember 2018 eine Arbeitsverpflichtung im Wert von 5.000 $ leisten, um die 100-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft zu erwerben.Ein zweiprozentiger (2%) vorrangiger Lizenzanteil ("GOR"), wie unter 2.3 definiert, wird FERREIRA gewährt. Der OPTIONOR hat das Recht, jederzeit vor der Produktion zum Preis von 1 Mio. CAD von FERREIRA einen GOR von 1 Prozent zu erwerben, sodass FERREIRA ein GOR von 1% bleibt. Equitorial Exploration Corp. arbeitet derzeit intensiv an der Erschließung von drei vielversprechenden Lithiumprojekten in Nordamerika, an denen das Unternehmen sämtliche Rechte besitzt. Das Projekt Little Nahanni Pegmatite Group (LNPG) ist ein Konzessionsgebiet in den den Nordwest-Territorien, das 43-101-konforme Lithiumvorkommen im Hartgestein beherbergt. Die Lithiumsole-Projekte Tule und Gerlach befinden sich in den US-Bundesstaaten Utah und Nevada mit ihren umfangreichen Lithiumvorkommen, unweit der von Tesla errichteten Gigafabrik Nr. 1.In allen drei Projekten ist man auf äußerst vielversprechende Erzgehalte gestoßen und Equitorial hat die Absicht, diese potenziellen Lithiumvorkommen in der kommenden Saison aktiv zu explorieren.Nähere Informationen erhalten Sie unter: http://equitorialexploration.com/Für das Board of Directors:Equitorial Exploration Corp.Jack Bal, CEO & DirectorFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jack Bal unter der Telefonnummer 604-306-5285ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen in Bezug auf das Pegmatitprojekt Tule, Gerlach und Little Nahanni: Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit von Equitorial Exploration Corp. (EXX); das Potenzial zur Erschließung von Ressourcen und zur weiteren Erschließung von Reserven; das erwartete wirtschaftliche Potenzial des Konzessionsgebiets; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln bei EXX für die weitere Umsetzung seiner Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Schätzungen und Annahmen von EXX in Anbetracht seiner Erfahrung und Einschätzung der derzeitigen und zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die EXX unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Viele Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von EXX wesentlich davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt oder impliziert wird, unter anderem: Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den geschätzten Ergebnissen der Exploration und Erschließung und operative Risiken, die Abhängigkeit von Konzessionen im Frühstadium der Exploration; nicht versicherbare Risiken; der Wettbewerb; aufsichtsrechtliche Beschränkungen, unter anderem umweltspezifische regulatorische Beschränkungen und Haftung; Wechselkursschwankungen; Rechtsmängel bezüglich Mineralkonzessionen oder Konzessionsgebieten und die Abhängigkeit von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Aussagen. Die Annahmen, auf die beim Verfassen dieser Aussagen zurückgegriffen wurde, können sich als ungenau erweisen, obwohl sie beim Verfassen als angemessen betrachtet wurden; daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht als absolut gesichert betrachtet werden. Das Unternehmen weist ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der zukunftsgerichteten Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig, zurück, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!