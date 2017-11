Motiv der chinesischen Panda-Münzen 2018

Panda in Gold:

Panda in Silber:

Kürzlich wurde das neue Motiv der Panda-Münzen des Jahres 2018 vorgestellt. Seit dem Jahrgang 2016 erscheinen diese Gold-und Silbermünzen der People's Bank of China nur noch in der Gewichtseinheit Gramm.Auf der Motivseite zeigen die 2018er Münzen das Portrait eines Pandas mit einem Bambuszweig. Zudem sind dort das Gewicht, der Nennwert in Yuan und die Feinheit (99,9%) angegeben.Auf der umliegenden Seite der Münze befindet sich die Abbildung des Himmelstempels in Peking, umgeben von einer Rundschrift, in der in chinesischen Schriftzeichen das Ausgabeland "Volksrepublik China" sowie die Jahreszahl aufgeprägt sind.© Redaktion GoldSeiten.de