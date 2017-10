Wehe dem der jetzt nicht wach ist!

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung könnte heute an sich nicht besser sein. Wir stehen im Gold und im Silber knapp vor bzw. innerhalb starker Wiederstandsbereiche die wenn unterbrochen, direkt unsere Ziele in Welle C anlaufen würden. Also die Korrektur von der wir seit ca. 2 Monaten schreiben. Dies würde bedeuten das wir nicht mehr eine höhere B-Welle ausbauen, sondern direkt weiter ausverkaufen.Aktuell gestaltet sich die Situation aus Trading Sicht recht simpel.Die wichtigsten Unterstützungen liegen im Gold zwischen 1269 $ auf der ober- und 1262 $ auf der Unterseite. Beim Silber liegt mein Augenmerk auf dem halten oder Unterschreiten der Unterstützung von 16.50 $.Fallen wir mit Tagesschluss unter die 1262 $, wäre eine Aufrechterhaltung der Welle B nicht mehr möglich. In diesem Fall hätten wir diese bereits am letzten Hoch komplettiert.Im Silber liegt das letzte Tief bei 16.34 $, das ist die letzte Demarkationslinie, zur Aufrechterhaltung weiterer Anstiege, sollte dieses unterschritten werden, gelten unsere Zielbereiche für die Welle C.Ich möchte ja auf dieser für Sie kostenlosen Plattform nicht nur, die genauen und wichtigsten Pivotpunkte nennen, sondern auch bekannt machen, wo man aktuell Positionen hinterlegen könnte, damit sich der Daumen runter, auch so richtig lohnt!Wenn ich in diesem Marktumfeld also noch Positionen hinterlegen werde, dann als Limit Order um nicht ständig in den Bildschirm glotzen zu müssen.Im Silber alles zwischen 16.50 $-16.60 $ mit einem Stop knapp unter 16.50 $ als “high risk trade“. Oder mit Stop unter 16.34 $, also unter dem aktuellen Tief, wenn man mehr Platz lassen möchte.Im Gold, Einstieg alles zwischen 1262 $ und 1268 $ mit Stop unter 1258 $.Wenn die Unterstützungen halten, haben wir die Möglichkeit auf eine Erholung bis max. 1345 $ im Gold und ca. 18.20 $ im Silber.Jetzt zu den Instrumenten, den darauf kommt es auch an.Wie ich schon unzählige male geschrieben habe ... Handeln Sie keine Instrumente mit Zeitwertverlust. Handeln Sie NUR den echten unterliegenden Markt, also Gold und Silber Future.Nichts mit synthetischem Preis wie Zertifikate oder Optionen, die einer eigenen Berechnung unterliegen. Diese bilden den Preis nicht korrekt ab.Sollte sich der Kurs nach dem Einstieg in die gewünschte Richtung bewegen, ziehen Sie Ihren Kurs auf den Einstiegspreis und nehmen damit das komplette Risiko aus Ihrer Position.Wenn Sie den Stop nicht variabel versetzen können, Sie ahnen es schon, dann handeln Sie das falsche Instrument, zur Umsetzung solcher Positionen.Bei Fragen können Sie mich gerne anschreiben, wir werden im Weekend Update genau auf die aktuelle Situation eingehen.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de