Golden Star kostet weiterhin Nerven, da

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

… da es während des vergangenen Jahres nicht wirklich entscheidende Impuls gab. Mehr noch, das kanadische Minenunternehmen Golden Star Resources Ltd. scheint sich um die Marke von 0,75 USD festbeißen zu wollen. Somit bleibt einerseits nur das Abwarten auf entscheidende Impulse. Andererseits dürfen sich Anleger auch erfreuen, da der zuletzt rückläufige Goldpreis auch zahlreiche Minen unter Druck brachte. Dies blieb Anlegern bei diesem Titel erspart. Doch schauen wir im Nachgang auf die Details.Das zuletzt Mitte August präferierte Ausbruchs- bzw. Kaufsignal fand nur bedingte Umsetzung wie die Einleitung bereits verriet. Denn grundsätzlich gelang zwar Ende August der Anstieg über den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 0,76 USD), doch von einem klaren Absetzen bzw. einer definitiven Etablierung darüber fehlte jede Spur. Somit bleibt die Aktie ein Kandidat, welcher beobachtet werden sollte. Zunächst lassen sich nachfolgende Trigger-Marken mit entsprechenden Fortsetzungsmarken definieren. Begeben wir uns hierbei zunächst auf die Bullenpfade. Ein Anstieg über den frisch ausgebildeten Widerstand bei 0,82 USD, sollte zu einem Ausbruch über 0,85 USD führen können.Ein nachhaltiger Anstieg bzw. vielmehr eine Etablierung darüber, würde in der Folge weitaus höhere Kurse zulassen. Denkbar wären hier Zugewinne bis zur Marke von 1,00 USD bzw. darüber bis hin zum Sommerhoch 2016 bei 1,13 USD. Dem gegenüber sollte man bei einem Rückgang unter 0,67 USD erhöhte Vorsicht walten lassen. In diesem Fall wäre nämlich die Gefahr einer weiteren Verkaufswelle bis zum Sommertief bei 0,61 USD zu erwarten.Notierungen darunter dürften weitere Verkaufsbereitschaft fördern, sodass mit Abgaben bis in den Bereich von 0,40 bis 0,45 USD zu rechnen sein dürfte. Dort verläuft, wie man im oben dargestellten Monatschart sehr gut erkennen kann, eine seit Ende 2008 etablierte Unterstützung, die insbesondere auf Monatsschlusskursbasis eine sehr wichtige Rolle spielt.Ein weiterer Einbruch darunter hätte definitiv fatale Folgen für den charttechnischen Gesamtbias. Schlussendlich wären Verluste bis in den Bereich rund um 0,19 USD die nächsttiefere Variante.Ein Anstieg über 0,82 USD könnte antreibend wirken, sodass bei Notierungen bis 0,85 USD eine weitere Performance Einzug halten dürfte. Oberhalb von 0,90 USD wäre überdies der Weg frei bis zur Marke von 1,00 USD und darüber hinaus bis zum Sommerhoch 2016 bei 1,13 USD.Eine Ausdehnung der jüngsten Schwäche bis 0,70 USD scheint möglich. Wobei insbesondere unterhalb des Sommertiefs bei 0,61 USD dunkle Wolken aufziehen dürften. So wäre in Folge dessen mit Anschlussverlusten bis in den Bereich von 0,40 bis 0,45 USD zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.