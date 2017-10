Starcore International Mines: Veränderungen in Geschäftsleitung der Verarbeitungsanlage Altiplano

Vancouver, 30. Oktober 2017 - Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) berichtet über Veränderungen in der Geschäftsleitung der Gold- und Silberverarbeitungsanlage Altiplano in Matehuala (Mexiko) (die Anlage). Die Entscheidung, die Geschäftsleitung und die Vertriebsmitarbeiter abzulösen und zu ersetzen, wurde durch die schwache Performance der Anlage über einen längeren Zeitraum hinweg herbeigeführt.Diese Maßnahme war erforderlich, um den negativen Ergebnissen einer Anlage entgegenzuwirken, die eigentlich erfolgreich sein sollte, sagte Robert Eadie, President und CEO von Starcore.Die bestehenden Führungskräfte und Mitarbeiter von Starcore in Mexiko werden die operativen Aufgaben mit sofortiger Wirkung übernehmen und werden dabei von einem neu bestellten Berater unterstützt, der auf die Beschaffung von Konzentraten spezialisiert ist. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass dies die beste Vorgehensweise sei, um bei Altiplano jene Rentabilität zu erreichen, worauf die Anlage ausgelegt worden war.Über sein Tochterunternehmen Compañia Minera Peña de Bernal, S.A. de C.V., der auch die Mine San Martin im mexikanischen Queretaro gehört, konzentriert sich Starcore auf die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Gold- und Silbervorkommen. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Altiplano Goldsilver S.A. de C.V, besitzt und betreibt Starcore auch eine Konzentratverarbeitungsanlage für Edelmetalle, Altiplano, in Matehuala, Mexiko. Starcore ist ein an der TSX notiertes Unternehmen, das der Publizitätspflicht unterliegt. Starcore besitzt, erwirbt, fördert, exploriert und bewertet Rohstoffprojekte. Die weitere Bearbeitung dieser Projekte erfolgt entweder über Joint Ventures oder durch das Unternehmen selbst. Starcore besitzt ausschließlich Beteiligungen an Konzessionsgebieten in Nordamerika.Weitere Informationen zu Starcore finden Sie in den unter dem Firmenprofil des Unternehmens auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen oder auf der Website des Unternehmens unter www.starcore.com.FÜR Starcore International Mines Ltd. Unterschrift: Robert EadieRobert Eadie, President & Chief Executive OfficerROBERT EADIETelefon (416) 640-1936Fax: 1-604-602-4936EVAN EADIE, Investor RelationsTelefon: (416) 640-1936Tel: 1-866-602-4935 (gebührenfrei)Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!