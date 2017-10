Prairie Mining Ltd.: Vierteljährlicher Bericht - September 2017

- Als Vorbereitung für die bevorstehende nächste Phase der Projektuntersuchungen wurde in diesem Quartal ein oberflächennahes geotechnisches Bohrprogramm durchgeführt.- Die Ergebnisse werden im Rahmen der bevorstehenden Machbarkeitsstudie für eine detaillierte technische Planung der Oberflächenstrukturen in Zusammenhang mit den Schächten, der Kohlebearbeitung, der Aufbereitungsanlage und anderen Oberflächeneinrichtungen verwendet werden.- Das Hauptaugenmerk war in diesem Quartal auf die Planung des Neuerschließungsprogramms beim Minenstandort gerichtet, einschließlicho der Vorbereitung auf ein Ergänzungsbohrprogramm zur Steigerung der gemessenen und angezeigten Ressourcen gemäß JORC, um zukünftige Machbarkeitsstudien zu unterstützen;o der ersten Abrissarbeiten;o der Präqualifizierung von Vertragspartnern für die Untersuchungen. Prairie hat seine Gespräche mit regionalen Stahl- und Koksherstellern hinsichtlich zukünftiger Kokskohleverkäufe und -abnahmen fortgesetzt.- Die günstige Marktlage ist weiterhin gegeben, zumal die europäische Stahlindustrie weiterhin 47 Megatonnen Hartkokskohle pro Jahr verbraucht, wovon 85 Prozent importiert werden.- Die Qualitätsergebnisse der Kohle der jüngsten Bohrungen machten Jan Karski zu einem wertvollen Projekt für halbweiche Kokskohle mit äußerst geringem Ascheanteil.- Aktualisierte Marketing- und Kohleverkaufsstrategien haben angesichts der jüngsten erfolgreichen Bohrergebnisse von Prairie in diesem Quartal begonnen. Das halbweiche Kokskohleprodukt von Jan Karski wird voraussichtlich einen Bonus von zehn Prozent gegenüber internationalen Richtpreisen aufweisen. Marketing und Kohleverkäufe sind Strategien, die in vorläufigen Gesprächen über Abnahmepartnerschaften zwischen Prairie und Stahlerzeugern eingesetzt werden.- Die Untersuchungen von China Coal hinsichtlich der Erschließung der Mine Jan Karski sind weit fortgeschritten und werden die Qualitätsergebnisse der Kohle der jüngsten Bohrungen bei Jan Karski beinhalten. Die Untersuchungen sollen in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.- Gemäß dem strategischen Kooperationsabkommen zwischen Prairie und China Coal werden die Untersuchungen den EPC-Vertrag von China Coal hinsichtlich der Errichtung der Mine Jan Karski und ein chinesisches Bankenfinanzierungspaket unterstützen.- Der genehmigte räumliche Erschließungsplan bei Jan Karski, der die Umwidmung von 56 Hektar Agrarfläche zur industriellen Nutzung umfasst, ist nun abgeschlossen und ermöglicht die Errichtung eines Minenstandorts, von Schächten sowie einer damit in Zusammenhang stehenden Oberflächeninfrastruktur.- Prairie liegt hinsichtlich der Einreichung eines Antrags auf eine Abbaukonzession für Jan Karski, die in den kommenden Monaten erteilt werden soll, nach der Einreichung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental and Social Impact Assessment) im Oktober 2017 weiterhin im Zeitplan.- Das Preisumfeld für Kokskohle ist in diesem Quartal weiterhin stark geblieben, was auf die starken Margen der chinesischen Stahlwerke, Produktionskürzungen durch einige chinesische Abbauunternehmen sowie auf Produktionsunterbrechungen in Australien zurückzuführen ist.- In Europa steht Kokskohle nach wie vor auf der überarbeiteten Liste der kritischen Rohstoffe 2017 der Europäischen Kommission, zumal europäische Stahlerzeuger, einschließlich des kürzlich gegründeten Joint Ventures ThyssenKrupp Tata Steel, bestrebt sind, eine im Wandel begriffene Automobilindustrie sowie zahlreiche Infrastrukturprojekte zu beliefern.o Die steigende Nachfrage nach Fahrzeugen mit sehr niedrigen Emissionswerten sollte das Wachstum bei der Stahlversorgung der europäischen Automobilindustrie weiter steigern - es sind nahezu 0,5 Tonnen Kokskohle erforderlich, um den Baustahl, das Elektroblech und das Stahlblech für ein Elektroauto herzustellen.o Infrastrukturprojekte im Vereinigten Königreich beinhalten die Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinie 2 (High Speed 2 Rail Line) sowie die Errichtung des Atomkraftwerks Hinkley Point C, bei denen voraussichtlich über drei Millionen Tonnen Stahl verwendet werden, was dem 375-Fachen des Londoner Olympiastadions entspricht.o Laut BHP Billiton könnte die chinesische Belt and Road Initiative zur Weiterentwicklung der Globalisierung und des Handels, die auch mehrere europäische Länder wie Polen beinhaltet, zu einem Anstieg des Stahlbedarfs auf bis zu 150 Millionen Tonnen führen.- Die beiden umfassenden Tier-1-Aktiva von Prairie befinden sich in einer idealen Lage, um in Zukunft Kokskohle zur Deckung des europäischen Stahlbedarfs zu liefern.- Prairie und CD Capital haben eine zusätzliche Investition in Höhe von 2,0 Millionen US-Dollar (2,6 Millionen Australische Dollar) in Form von nicht tilgbaren, zinslosen Wandelanleihen abgeschlossen.- Prairie weist einen Barbestand von 17 Millionen Australischen Dollar auf. Angesichts des Rechts von CD Capital, als wichtiger Investor weitere 55 Millionen Australische Dollar zu investieren, sowie des strategischen Kooperationsabkommens, das Prairie mit China Coal hinsichtlich der Finanzierung und Errichtung von Jan Karski unterzeichnet hat, befindet sich Prairie in einer starken finanziellen Position, um mit seinen geplanten Erschließungsarbeiten bei Debiensko und Jan Karski fortfahren zu können.Chief Executive Officer Ben Stoikovich sagte: Nach den Kohlequalitätsprüfungen, die eine qualitativ hochwertige halbweiche Kokskohle mit äußerst geringem Ascheanteil bei Jan Karski nachgewiesen haben, wurde deutlich, dass wir eines der fortgeschrittensten Kokskohleprojekte der nördlichen Hemisphäre besitzen. Gemeinsam mit unserem Partner China Coal stehen wir kurz vor dem Abschluss aller erforderlichen Untersuchungen, um die bereits fortgeschrittenen Gespräche mit chinesischen Kreditgebern zu vereinfachen. Die Erschließung von Jan Karski wird dem Osten Polens beträchtliche wirtschaftliche und soziale Vorteile bescheren und wir freuen uns bereits darauf, in Kürze unseren Antrag auf eine Abbaukonzession einzureichen. Wir werden die Arbeiten bei Debiensko fortsetzen, um die Mine zu reaktivieren, sobald die langfristige Kokskohleversorgung für die europäische Stahlindustrie zunehmend wichtiger geworden ist. 