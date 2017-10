Asante Gold gratuliert Ned Goodman zu IIAC Hall of Fame Award

Vancouver, 31. Oktober 2017 - Asante Gold Corp. (CSE: ASE, Frankfurt: 1A9, OTC: ASGOF) (Asante Gold oder das Unternehmen) gratuliert seinem Chairman Ned Goodman zu dessen Aufnahme in die IIAC Investment Industry Hall of Fame am 26. Oktober 2017.Herr Goodman wurde von der IIAC für seine Beiträge in der kanadischen Bergbau-, Immobilien- und Finanzdienstleistungsbranche während seiner über 50-jährigen Laufbahn ausgezeichnet.Ned hatte maßgeblichen Anteil an der Errichtung zahlreicher erfolgreicher Bergbauunternehmen, einschließlich International Corona (Goldmine Hemlo) und Kinross Gold. Ned und seine Partner haben in den 1980er Jahren die erste Flow-through-Partnerschaft und damit eine Industrie gegründet, die Junior-Explorationsunternehmen und Bergleuten beträchtliche Vorteile bescherte, indem Investoren finanzielle Anreize für die Erschließung kanadischer Ressourcen geboten wurden.Er war auch an der Gründung und am Wachstum der Investmentgesellschaften Beutel, Goodman & Company Ltd. sowie Dundee Corporation (einschließlich Dynamic Funds, Dundee Wealth Inc. und Dundee Realty, nunmehr als DREAM bekannt) maßgeblich beteiligt, die gemeinsam nach Übersee auf über 100 Milliarden Dollar an Aktiva Dritter gewachsen sind. Ned ist ein Founder und Deputy Chairman der Canadian Securities Exchange, deren Hauptaugenmerk auf die Unterstützung von Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung gerichtet ist. Er ist außerdem für seine wohltätige Unterstützung der höheren Bildung, der Kultur und des Gesundheitswesens bekannt.President und CEO Douglas MacQuarrie sagte: Das Board und unsere Aktionäre gratulieren Herrn Goodman zu dieser Auszeichnung und freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm, um von einem der scharfsinnigsten und erfolgreichsten Unternehmer Kanadas lernen zu können.Ein Foto von Herrn Goodman bei der Begrüßung der Gäste bei der Verleihungszeremonie des IIAC Award finden Sie hier: http://www.asantegold.com/assets/img/Ned IIAC Hall of Fame 26Oct17.pdf .Im Namen des Board,Douglas R. MacQuarriePresident und CEO Asante bemüht sich weiterhin darum, die Mittel für die Erschließung der Kubi-Goldabbaukonzessionen in Ghana als potenziellen kurzfristigen Untertagebetrieb durch Eigenkapital-/Fremdfinanzierungen bzw. Joint Ventures zu sichern. Asante erkundet außerdem die Konzessionen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die sich allesamt neben oder entlang des Streichens größerer Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks in Ghana befinden.Douglas MacQuarrie, President & CEOTel: +1 604-558-1134E-Mail: douglas@asantegold.comDoreen Kent, Informationsstelle für AktionäreTel: +1 604-948-9450E-Mail: d.kent@eastlink.caFlorian Riedl-Riedenstein, DirectorEuropean Investor RelationsE-mail: frram@aon.netNähere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.asantegold.com.DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND AUCH NICHT FÜR US-AMERIKANISCHE PRESSEAGENTURENWeder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde über nehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!