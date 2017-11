American Manganese Inc. gewährt einem australischen Kobaltexplorationsunternehmen eine Option an der hochgradigen Kupfer-/Gold-/Kobaltlagerstätte Rocher Deboule in Hazelton

Larry W. Reaugh, der President und Chief Executive Officer von American Manganese Inc. (American Manganese oder AMI oder das Unternehmen) (TSX.V: AMY; Pink Sheets: AMYZF; Frankfurt: 2AM) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung mit Liaz Pty Ltd (Liaz) (eine seitdem von Longford Resources Limited (LRL) übernommene Gesellschaft) eingegangen ist, nach welcher Liaz eine Beteiligung von 60 % an der hochgradigen Kupfer-/Gold-/Kobaltlagerstätte Rocher Deboule von AMI erwerben kann. Die Gegenleistung für die Option besteht aus $ 10.000 in bar, einer weiteren Zahlung von $ 5.000 oder 50.000 Aktien von Liaz/LRL, Explorationsaufwendungen von $ 2.000.000 über vier Jahre und $ 10.000 in bar zuzüglich $ 5.000 in bar oder in 50.000 Aktien von Liaz/LRL jedes Jahr, bis Liaz die Beteiligung von 60 % vollständig erworben hat.Das Konzessionsgebiet Rocher Deboule gehört zum Projekt Hazelton, das drei historische Minen umfasst:- die Mine Victoria - mit Erzgehalten von durchschnittlich 123,4 g/t Gold und 2,8 % Kobalt- die Mine Rocher Deboule - mit Erzgehalten von durchschnittlich 5,9 % Kupfer und 2,9 g/t Gold- die Mine Highland Boy - mit Erzgehalten von durchschnittlich 7,0 % Kupfer und 1,8 g/t GoldIn dem Projekt wurde zuletzt im Jahr 1952 Erz abgebaut und seither nur sehr begrenzt Exploration betrieben. Bei Einsatz moderner Explorationsverfahren besteht erhebliches Potenzial für die Abgrenzung einer weiteren hochgradigen Kobalt-Kupfer-Goldmineralisierung.LRL ist ein an der Australian Stock Exchange notiertes Bergbauunternehmen (ASX: LFR) mit einer Liquiditätsausstattung von A $ 2,8 Millionen, das gut aufgestellt ist, um nach Abschluss des Erwerbs umgehend mit der Exploration zu beginnen.AMI ist ein diversifiziertes Unternehmen, das sich mit Spezial- und kritischen Metallen beschäftigt und auf die Kapitalisierung seines patentierten geistigen Eigentums durch die kostengünstige Produktion oder Gewinnung von elektrolytischen Manganprodukten in allen Teilen der Welt sowie durch das Recycling verbrauchter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen fokussiert ist.Das Interesse am patentierten Verfahren des Unternehmens hat den Fokus von American Manganese Inc. auf die Untersuchung von dessen Anwendung bei seiner patentierten Technologie zu anderen Zwecken und für andere Materialien gelenkt. American Manganese Inc. ist bestrebt, seine patentierte Technologie und sein Know-how zu kapitalisieren, um ein Branchenführer beim Recycling verbrauchter Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen zu werden, die eine Kathodenchemie wie Lithium-Kobalt, Lithium-Kobalt-Nickel-Mangan oder Lithium-Mangan aufweisenDen Artikel The Most-Lucrative Niche in Cobalt Market von Stockhouse über AMI können Sie hier aufrufen: http://www.stockhouse.com/news/newswire/2017/08/22/the-most-lucrative-niche-cobalt-marketIm Namen des ManagementsLarry W. ReaughPresident und Chief Executive OfficerLarry W. ReaughPresident und Chief Executive OfficerTelefon: 778 574 4444; E-Mail: lreaugh@amymn.comwww.americanmanganeseinc.comWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Aussagen hinsichtlich der Zukunft anhand der aktuellen Erwartungen oder Ansichten darstellen. Zu diesem Zweck könnten Aussagen bezüglich historischer Tatsachen als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten, weshalb keine Garantie abgegeben werden kann, dass sich solche Aussagen als genau oder wahr herausstellen werden. Investoren sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!