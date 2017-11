TerraX Minerals Inc. erweitert sein Feldexplorationsprogramm Yellowknife City Gold

Vancouver, 12. September 2017 - TerraX Minerals Inc. (TSX.V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC: TRXXF) freut sich bekannt zu geben, dass weitere 1,8 Millionen US-Dollar an Explorationsausgaben für das Yellowknife City Gold-Projekt auf vielversprechenden Explorationszielen, die während der Sommerarbeit im Feld identifiziert wurden, vorgesehen sind. Diese Arbeiten werden bis Ende 2017 durchgeführt und umfassen ausgedehnte magnetische Bodenuntersuchungen und induzierte Polarisations - Untersuchungen (IP) an neuen und etablierten Bohrzielen sowie umfassende biogeochemische Untersuchungen über große Bereiche des Konzessionsgebiets, die von Sümpfen und Abraum bedeckt sind.Bisher hat TerraX in diesem Sommer umfangreiche Oberflächenexplorationen auf dem Goldprojekt Yellowknife City durchgeführt, wobei mehr als 5.000 Oberflächen- und Schlitzproben aus zahlreichen Zielgebieten zur Analyse an das Labor geliefert wurden. Die Untersuchungsergebnisse stehen aber noch aus. TerraX hat außerdem elektromagnetische, magnetische und radiometrische geophysikalische Vermessungen mit einer Gesamtlänge von rund 3.200 Linienkilometern sowie bodengestützte magnetische Vermessungen an bekannten hochgradigen Goldzonen durchgeführt, in Vorbereitung der späteren Bohrungen in dieser Saison. TerraX Minerals Inc. möchte auch darauf hinweisen, dass der Ausübungspreis der am 8. September 2017 angekündigten 1.970.000 Incentive-Aktienoptionen tatsächlich 0,61 US-Dollar pro Aktie beträgt. Der Preis von 0,51 USD je Aktie wurde irrtümlich gemeldet. Diese Optionen werden über einen Zeitraum von 18 Monaten übertragen.Für das Board of Directors:"STUART ROGERS"Stuart Rogers, DirektorSamuel Vella, Manager of Corporate CommunicationsTel.: 604-689-1749Tel.: 1-855-737-2684(gebührenfrei)svella@terraxminerals.comParadox Public Relations Inc.Tel.: 514-341-0408Tel.: 1-866-460-0408 (gebührenfrei)info@paradox-pr.caIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chTSX-V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXFDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Ergebnisse von Finanzierungstransaktionen, der Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens und die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!