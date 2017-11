Silber: Bullen starten den großen Angriff

Anfang Oktober gelang es der Käuferseite bei Silber, einen kurzfristigen Abwärtsimpuls, der am Jahreshoch bei 18,21 USD seinen Ausgang genommen hatte, an der Unterstützung bei 16,26 USD abzubremsen. Nach einer Erholung, die kurzzeitig sogar über den Widerstand bei 17,23 USD führte, setzte eine weitere Korrektur ein. Diese nahm bereits früh die Züge einer bullischen Flagge an, die im gestrigen Handel mit einer massiven Aufwärtsbewegung durchbrochen wurde. Aktuell versuchen die Bullen bereits, den Widerstand bei 17,23 USD zu knacken.Der Ausbruch aus der Konsolidierung der letzten Wochen und die Dynamik, mit der dieser vollzogen wurde, sprechen klar für die Käuferseite. Diese dürfte jetzt auch die Barriere bei 17,23 USD aus dem Weg räumen und Silber bis 17,91 USD antreiben. Darüber könnte es zu einer Ausweitung des Anstiegs bis 18,21 und 18,50 USD kommen. Sollten die Bullen dagegen jetzt an der 17,23 USD-Marke scheitern, wäre ausgehend von 16,96 USD mit einem zweiten Ausbruchsversuch zu rechnen.Erst unterhalb der Marke würde es zu einer stärkeren Gegenbewegung bis 16,60 USD kommen. Doch auch von dort aus könnte sich der Wert weiter nach Norden bewegen. Erst unter der 16,60 USD-Marke wäre der Anstieg beendet und ein Abverkauf bis 16,01 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG