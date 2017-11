Perth Mint: Gold- und Silberverkäufe im Oktober

Die australische Prägestätte Perth Mint veröffentlichte auf ihrem Blog kürzlich die Verkaufszahlen für den diesjährigen Oktober. Im Vergleich zum Vormonat, in dem ein Anstieg der Gold- und Silberverkäufe verzeichnet worden war, sind die Silberverkäufe im Oktober angestiegen und die Goldverkäufe gesunken.Für September hatte die Perth Mint den Verkauf von 46.415 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren gemeldet. Im Oktober waren es nur noch 44.618 Unzen.Die Silberverkäufe erreichten im vergangenen Monat 999.425 Unzen und erhöhten sich damit deutlich gegenüber dem Vormonat, in dem 697.849 Unzen abgesetzt wurden ebenfalls deutlich.Im Vergleich zum Oktober 2016 verringerten sich allerdings sowohl die Gold- als auch die Silberverkäufe. Damals hatten 79.048 Unzen Gold und 1.084.213 Unzen Silber den Besitzer gewechselt.© Redaktion GoldSeiten.de