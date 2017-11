Providence Gold Mines Inc.: Fortsetzung der Phase-I-Exploration zur Erweiterung der Vererzungszonen mit 16,33 g/t über 1,8 m

Vorläufige Ergebnisse der Gesteinssplitterproben (> 3 g/t

Au):



Zusammenfassung -



Erzfall Süd, 600-Fuß-Sohle

Proben-Ort MächtigkeitAu (g/t)

Nr. (Meter)





2980165Kleine Gangstrecke, 0,70 31,70

ca.

7

m hinter Gangstrecke

600, 569,5, Probe aus

dem Stoß des Gangs in

der

Abbaukammer



Kleine Gangstrecke, 1,10 6,54

298063 ca.

7

m hinter Gangstrecke

600, 569,5, Probe aus

dem Stoß des Gangs in

der

Abbaukammer



Von 2980165 bis 298063 1,80 16,33

2980141633 hinten 1,0 4,16

280161 Kleine Gangstrecke, 2,80 4,41

ca.

7

m hinter Gangstrecke

600, 569,5, Probe aus

dem Stoß des Gangs in

der

Abbaukammer



2980175552, Erzschnur West 0,80 9,74

2980178551, Erzschnur West 1,20 4,60

2980182549, Erzschnur Ost 0,60 7,05

2980189533, Gangstrecke 600, 1,20 3,16

/90 Erzschnur

West



2809193533, Gangstrecke 600, 0,40 3,22

Erzschnur

West





Hinweis: Von den 52 Proben, die südlich von Erzfall Nord

entnommen wurden, ergaben 25 Proben

>

1 g/t Au; von diesen 25 ergaben 10 > 3 g/t Au, zwei sogar

>

10 g/t Au.

(>

3 g/t Au): Erzfall Nord, Sohle 600

ProbenOrt Mächtigkeit Au (g/t)

-Nr. (Meter)



298006Abbaukammer hinten1,0 8,60

9



298007398 0,9 4,15

4



298007398, Erzschnur 1,0 3,31

6 West



oder 2,2 3,28

298007372 hinten, 1,0 19,58

7 Erzschnur

W



298010Platte 426 der 0,3 14,55

3 kleinen

Abbaukammer



298010435, Erzschnur W 1,3 45,64

8



298011447, Erzschnur 1,1 4,82

6 Ost und

hinten

VANCOUVER, 1. November 2017 - Providence Gold Mines Inc. (TSXV: PHD) (Providence oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der Untertage-Probenahme in der Goldmine Providence des Unternehmens in Zentralkalifornien bekannt zu geben. Mit einer hochgradigen Goldmineralisierung, die an früher abgebaute Bereiche der Mine angrenzt, veranschaulichen die Ergebnisse den anhaltenden Erfolg des Phase-I-Explorationsprogramms.Mit den oben erwähnten Proben wurden die historischen Ergebnisse aus Erzfall Süd der Mine Providence überprüft. Erzfall Süd liegt ca. 70 Meter südlich von Erzfall Nord entfernt. In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse aus dem Splitterprobenahmeprogramm zusammengefasst, die in der Pressemitteilung vom 21. September 2017 gemeldet wurden.Die bisherigen Arbeiten zeigen, dass das Konzessionsgebiet Providence ein goldhaltiges Gangsystem enthält, in dem derzeit mehrere Abbauanlagen lokalisiert werden. Infolge des anhaltenden Erfolgs der Exploration hat das Unternehmen sein Explorationsteam in das Konzessionsgebiet entsandt, um die weitere geochemische Bodenprobenahme, die Kartierung des Ausbisses und die Probenahme abzuschließen. Das Programm startete diese Woche. Ziel des Programms ist die Überprüfung der potenziellen Streichlänge im Bereich der 2,2 km langen Grundstücksgrenze des Konzessionsgebiets.Wir freuen uns sehr, dass unsere Ergebnisse die historisch gemeldete Produktion bestätigt haben und das Potenzial einer signifikanten Goldmineralisierung entlang der 2,2 km langen Streichrichtung und neigungsabwärts belegen, sagte Ron Coombes, der President und CEO des Unternehmens.Das Unternehmen wendet die branchenüblichen QA- und QC-Verfahren an. Nach jeweils 10 Proben wird eine zertifizierte Standardprobe bzw. eine Leer- oder Felddoppelprobe in den Probenstrom eingefügt, bevor der Probensatz an das Labor gesandt wird. Dieses Verfahren wird auf alle Gesteinssplitter- und Schlitzproben angewandt. Das Unternehmen hat alle Proben an Bureau Veritas Laboratory in Reno gesandt, ein Labor, das nach den internationalen Normen ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert ist.John M. Kowalchuk, P.Geo, ein Geologe und qualifizierter Sachverständiger (im Sinne des NI 43-101), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen gelesen und genehmigt. John Kowalchuk ist ein erfahrener Geologe, der als Berater des Unternehmens tätig ist.Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass seine Website seit dem 1. November 2017 online ist. Bitte besuchen Sie uns: www.providencegold.com.FÜR DAS BOARD:Ronald CoombesRonald Coombes, President & CEOTel: +1-604-602-4935Fax: +1-604-602-4936Ansprechpartner: Robert Eadieoder Ronald CoombesMobil: +1-604-724-2369rcoombes@providencegold.com