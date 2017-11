Aida Minerals gibt Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung von 1,6 Mio. $ bekannt

2. November 2017 - Vancouver, Kanada - Aida Minerals Corp. (Aida oder das Unternehmen) (CSE: AMC) (Frankfurt: 2AD.F) gibt bekannt, dass es über Treuhänder eine Finanzierung im Zuge einer nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat, welche durch den Verkauf von 8 Mio. Einheiten (je eine Einheit) zu einem Preis von 0,20 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von 1.600.000 $ erbracht hat.Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (Stammaktie) und einem halben (1/2) übertragbaren Stammaktien-Kaufwarrant (Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von zwölf Monaten ab Abschlussdatum zum Erwerb einer weiteren Stammaktie von Aida zu einem Ausgabepreis von 0,50 $ pro Aktie. Dies unterliegt allerdings einer Fälligkeitsklausel (die Fälligkeitsklausel). Diese Fälligkeitsklausel besagt, dass falls die Stammaktien des Unternehmens zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Abschlussdatum an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Schlusskurs von über 1,00 Dollar gehandelt werden, das Unternehmen das Verfalldatum der Warrants vorverlegen kann, indem es deren Besitzer schriftlich darüber benachrichtigt. In diesem Fall werden die Warrants am 30. Tag nach jenem Datum verfallen, an dem diese Benachrichtigung erfolgt ist.Die Privatplatzierung wurde von allen Directors des Unternehmens genehmigt. Aida beabsichtigt, die Einnahmen für den in der Pressemitteilung vom 6. Oktober 2017 angekündigten Greenstream-Erwerb, für weitere Investmentmöglichkeiten sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Finanzierung emittiert werden, unterliegen einer gesetzlichen Mindesthaltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschluss der Finanzierung. Der Abschluss der Finanzierung unterliegt einer Reihe von Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die CSE).Außerdem hat Aida im Rahmen der Privatplatzierung eine Vermittlungsgebühr bezahlt. Die Vermittler haben insgesamt einen Betrag von 114.336,00 $ erhalten. Zusätzlich dazu wurden den Vermittlern insgesamt 571.680 Warrants (die Vermittler-Warrants) gewährt, die innerhalb von zwölf (12) Monaten ab Abschlussdatum zu den gleichen Bedingungen wie der Warrant zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie ausübbar sind.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSDavid AlexanderChief Financial OfficerJames Hyland, B.Comm.VP Corporate Development(604) 442-2425jamie@aidaminerals.coAussagen in dieser Pressemeldung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Es besteht keine Gewähr, dass das Unternehmen die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erfüllen kann und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Prognosen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, erheblich abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!