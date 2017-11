Gold und Silber - Wie haben sich die Einstiege seit letzter Woche entwickelt?

Kommen wir zum Positiven der Entwicklung seit meinem Artikel vom letzten Freitag. Ich hatte vergangene Woche die Einstiege und Stopps für beide Märkte benannt, die wir selbst für unsere Positionierungen nutzen.Dazu schrieb ich folgendes:"Wenn ich in diesem Marktumfeld also noch Positionen hinterlegen werde, dann als Limit-Order, um nicht ständig in den Bildschirm "glotzen" zu müssen.Im Silber alles zwischen 16.50 $-16.60 $ mit einem Stopp knapp unter 16.50 $ als “high risk trade“. Oder mit Stopp unter 16.34 $, also unter dem aktuellen Tief, wenn man mehr Platz lassen möchte.Im Gold, Einstieg alles zwischen 1262 $ und 1268 $ mit Stopp unter 1258 $.Wenn die Unterstützungen halten, haben wir die Möglichkeit auf eine Erholung bis max. 1345 $ im Gold und ca. 18.20 $ im Silber."Schauen Sie also auf die Kurse; mit Einstiegen in beiden Märkten liegen Sie im Plus. Die Stopps haben gehalten. Ob und wie das jeder anwendet, ist jedem selbst überlassen. De facto hat jeder, der in den von mir genannten Bereichen Einstiege gefunden hat, aktuell Geld verdient.Ich würde jeweils das Risiko meiner Positionen auf null setzen und den Stopp auf den Einstiegspreis ziehen.Damit haben Sie einen “Free Trade“, wie es im Börsenjargon heißt und können der weiteren Entwicklung ganz beruhigt entgegen sehen.Das war also der positive Teil der bisherigen Entwicklung.Wir stecken im Niemandsland fest in beiden Märkten, wobei Silber etwas besser aussieht. Die Fed-Verkündung vom Mittwoch hat - „oooh welch ein Wunder!“ - natürlich keinerlei Veränderung gebracht. Die Fundamentalisten haben sich wieder einmal reihenweise die Köpfe gekratzt, warum denn rein gar nichts passiert ist. Nicht einmal die Volatilität hatte zugenommen.Was ist also von Relevanz?Ganz einfach, Silber, welches aktuell besser dasteht als Gold, sollte die Marke von 17.09$ zum Wochenschluss halten, um das Aufwärtspotential weiter zu bestätigen.Im Gold muss erst einmal die Hürde der 1294$ Marke genommen werden, um überhaupt das Potenzial bis 1345$ auf den Plan zu rufen. Bis dahin stecken wir im Schlamm fest.Alles halb so wild, wenn Sie klug genug sind das richtige Instrument zu handeln, welches Ihnen die Möglichkeit lässt den Stopp auf den Einstiegspunkt zu setzen, ist Ihr Risiko jetzt bei null.Schauen wir nur einmal auf einen neuen Markt, den wir seit 4 Wochen analysieren, die Kryptowährung Bitcoin. Sie steigt am Tag gerne mal in tausend Dollarschritten. Seit Jahren wird in der Mainstream-Presse vom Platzen der Blase gesprochen. Wer nicht darauf gehört hat, was die Presse zu verkündet, ist heute Multimillionär.Wir sehen das Ende der Fahnenstange bei Bitcoins noch lange nicht erreicht. Sie kennen meine Meinung, diese Journalisten haben vom Markt nicht den blassesten Schimmer. Sie wollen uns aber erklären, warum etwas nicht funktionieren kann. Der Handel und die Anwendung von Kryptowährungen ist die Zukunft. Die Technologie dahinter ist dezentral und kann gar nicht mehr durch Regierungen beeinflusst werden. Es ist wie das Internet, man müsste es komplett ausschalten, um es los zu werden und dann ist Schicht im Schacht auf Planet Erde.Wir lassen die Positionen in den Metallen nun entspannt weiterlaufen und warten ab, ob wir noch Zugewinne erhalten oder ausgestopft werden und zu deutlich günstigeren Kursen wieder einsteigen können.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de