Mnuchin, der Immobilienversenker?

Fünf Mal wow kann man zu dieser abgelaufenen Woche nur sagen:1) Die Edelmetallmesse München war toll;2) Unser Subportfolio Edelmetall liegt rein physisch diese Woche 0,65% im Plus * trotz viel zu hörenden Jammerns anderenortes;3) * Palladium überschritt die 1000 USD- Marke, hielt sie nicht, klebt aber knapp darunter4) Unser Subportfolio Aktien, Aktienindizes, BitCoin und Minenbeimischung explodierte gewinnmäßig dank BitCoinund auch die Aktien lieferten ein kleines Plus ab;5) und der war aber heftig, der Rücksetzer bei den US- Hochpreisimmobilienbauträgern!Womit wir dann bei der Analyse wären:Jerome Hayden Powell wurde vom US- Präsidenten als neuer Chef der US- Zentralbank nominiert. Er gilt in etwa als so weich bzw. hart wie seine Vorgängerin (und noch amtierende) Janet Yellen.Die US-Zentralbank beließ sämtliche Leitzinsen zwar unverändert, blieb aber bei ihrem Ausblick, die Staatsanleihenkäufe zu reduzieren und die Zinsen weiter zu erhöhen, selbst wenn die Inflation ihr Ziel von 2% jährlich nicht erreicht hat.Immobilienfreundlich ist das nicht gerade, weder von der Geldmenge her noch insbesondere nicht vom Zinssatz her.Nun kommt aus dem Entwurf zur geplanten US- Steuerreform die nächste "gute" Immobiliennachricht: Die steuerliche Absetzbarkeit bei Hypotheken soll auf 500.000.- USD gecapt werden. Je luxuriöser das Produkt einzelner Wohnbauer in den USA, umso schlimmer die Auswirkungen: