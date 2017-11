Kitcos Goldumfragen: Wall Street unentschlossen

Nachdem die Wall Street die Preisentwicklung im Goldsektor für die Vorwoche überwiegend bearisch eingeschätzt hatte, sind sich die Finanzexperten für diese Woche uneinig. Dies ergab die wöchentliche Umfrage des Nachrichtenportals Kitco.com unter Finanzexperten, Tradern und privaten Investoren am letzten Freitag.Insgesamt nahmen in der vergangenen Woche 19 Vertreter der Finanzbrache an der Umfrage teil, von welchen acht (42%) eine negative Goldpreisentwicklung prognostizierten, während weitere acht (42%) mit steigenden Kursen rechneten. Drei Teilnehmer (16%) ging von einer Seitwärtsentwicklung aus.Die Vertreter der Main Street sind mit Blick auf diese Woche dagegen optimistisch. Von den 726 teilnehmenden Privatanlegern gaben 425 bzw. 59% an, dass der Goldpreis ihrer Ansicht nach kurzfristig steigen werde. 206 bzw. 28% rechneten dagegen mit einem Kursrückgang und 95 Anleger bzw. 13% waren neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de