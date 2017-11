Peru: Goldproduktion im September angestiegen

Die Goldproduktion Perus belief sich im September dieses Jahres auf 13.126 kg. Nach Angaben, die das Ministerium für Minen und Energie kürzlich veröffentlichte, stellt dies einen Anstieg von 6,1% gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres dar, als 12.369 kg des gelben Metalls gefördert wurden. Die Silberproduktion verringerte sich indes von 372,4 t im September 2016 auf 361,9 t im diesjährigen September und verzeichnete damit ein Minus von 2,8%.Insgesamt belief sich der Ausstoß der peruanischen Goldminen in den ersten neun Monaten des Jahres auf 112.068 kg und sank damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,2%. Die Silberproduktion betrug im gleichen Zeitraum 3.245 t, was einem Minus von 1,1% im Vergleich zum Jahr 2016 entspricht.Ein Plus wurde im Zeitraum Januar bis September bei der Gewinnung von Zink (+11,7%), Kupfer (+4,3%), Molybdän (+9,5%) und Eisen (+17,0%) gemeldet. Rückläufig waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dagegen der Ausstoß von Blei (-3,6%) und Zinn (-2,2%).© Redaktion GoldSeiten.de