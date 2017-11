US-Goldminen: Fördermenge steigt im August

Die US-Goldproduktion in den Jahren 2016 und 2017:

Das geologische Institut der Vereinigten Staaten US Geological Survey (USGS) meldete jüngst die Produktionszahlen der US-amerikanischen Goldminen für den Monat August. Insgesamt wurden im achten Monat dieses Jahres rund 21.200 kg Gold gewonnen. Gegenüber dem Vormonat blieb die Produktion damit unverändert, im Vergleich zum August 2016 wurde jedoch eine Steigerung von 7,5% verzeichnet.Die durchschnittliche tägliche Fördermenge betrug im August 684 kg. Insgesamt wurden in diesem Jahr im Schnitt bisher 677 kg Gold am Tag gewonnen.Der durchschnittliche Goldpreis von Engelhard Industries betrug im achten Monat des Jahres 1.286,39 US-Dollar je Feinunze und stieg im Vergleich zum Vormonat damit um 45,58 Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de