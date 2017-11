Silber: Kleiner Boden ist jetzt drin

Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen seitwärts. Nach dem der Ausbruch über die 17,78 USD sich im September nicht durchsetzen konnte, rutschten die Notierungen in den Bereich der 16,91 USD-Marke ab. Hier drehte Silber zuletzt klar nach oben und verlässt somit den Abwärtstrend der Vorwochen.Es bietet sich mit dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend ein kleines Kaufsignal. Anschlusskäufe wären jetzt wichtig, um dieses zu bestätigen, was schnell bis 17,50 USD führen könnte. Darüber wird der Weg auch bis zur alten Hürde bei 17,78 USD frei. Sollte Silber jedoch unter die 16,62 USD rutschen und den Aufwärtstrend verlassen, wird es auch mittelfristig bärischer, was Abgaben bis 16,34 USD und später 16,00 USD nach sich ziehen könnte.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG