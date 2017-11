Lawrie Williams: Goldabhebungen an der SGE im Oktober

Die chinesische Edelmetallbörse Shanghai Gold Exchange (SGE) hat im Oktober 151,54 Tonnen an physischem Gold ausgeliefert, dies berichtet der Marktbeobachter Lawrence Williams auf der Website sharpspixley.com . Im Vergleich zum Wert des Vorjahreszeitraums von 153,25 Tonnen ergab sich damit ein Rückgang um 1,1%.Den Angaben zufolge belief sich die Goldnachfrage, ermittelt durch die Abhebungen aus den Tresoren der Shanghai Gold Exchange, damit in den ersten zehn Monaten des Jahres auf 1.656,17 Tonnen und ist im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres damit um 6,2% angestiegen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2015 ergibt sich allerdings ein Rückgang von 23,5%.Im Gesamtjahr rechnet Williams aktuell mit Abhebungen von insgesamt 2.000-2.100 Tonnen, verglichen mit 1.970 Tonnen im Jahr 2016 und 2.596 Tonnen im Jahr 2015.Der Goldexperte weist ein weiteres Mal darauf hin, dass in Analystenkreisen nicht abschließend geklärt ist, inwieweit die Goldtransaktionen an der Shanghaier Börse der tatsächlichen chinesischen Nachfrage nach dem Edelmetall entsprechen. Grund dafür seien vor allem unterschiedliche Ansichten darüber, wie Goldverbrauch am sinnvollsten zu definieren ist. Williams sieht in den Abhebungen von der SGE jedoch in jedem Fall einen guten Indikator für die Gesamtnachfrage Chinas. Nicht enthalten in den Transaktionen an der SGE sind die offiziellen Goldkäufe durch die Chinesische Volksbank, welche für die vergangenen elf Monate ohnehin mit null angegeben werden.© Redaktion GoldSeiten.de