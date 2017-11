Gold Fields reitet weiter den Bullentrend

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields Ltd. beindruckt durch einen stabilen Aufwärtstrend und doch kennzeichneten sich die vergangenen zwei Monate durch eine Phase der Konsolidierung. Exakt am Widerstand bei 4,65 USD stoppte der Hype seit Ende 2016 und Kursschwäche machte sich breit. Der aktuelle Handelsmonat glänzt hingegen bereits mit 2,77% Gewinn und könnte durchaus weiteren Zuspruch erfahren. Mehr dazu im Nachgang.Die südafrikanischen Minen hatten es lange sehr schwer und doch wird nunmehr, mit Blick auf diese Aktie deutlich, dass sich ein wahrer Trendimpuls etabliert hat. Dieser kennzeichnet sich durch einen geradlinigen Aufwärtstrend seit Ende 2016 und könnte durchaus weiter fortgesetzt werden. Klar braucht es dafür auch eine Stabilisierung des Goldpreises über 1.260,00 USD je Unze und idealerweise eines Ausbruchs über 1.310,00 USD, bevor auch wieder die Minen kräftig anziehen.Jedoch technische betrachtet gerade dieser Minentitel die Chancen eines Vorlaufs hat. Sollte es daher zu einem Anstieg über den gleitenden 55-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 4,24 USD) kommen, so dürfte eine neue Attacke auf den Horizontalwiderstand bei 4,65 USD Einzug halten. Ein Ausbruch darüber dürfte wiederum die nächste Stufe anziehender Kurse generieren, was in der Konsequenz zu einer Performance in Richtung des Sommerhochs aus 2016 bei 6,60 USD führen sollte.Wahrlich schöne Aussichten für die Bullen. Doch was, wenn es am Ende des Tages anders kommt? Hierfür sollte man auch nie Szenario B vergessen, denn es gibt keine 100%igen Wahrscheinlichkeiten am Finanzmarkt. Somit wäre ein Rückgang unter die Aufwärtstrendlinie seit Dezember 2016 als kritisch einzuschätzen. Unterhalb von 3,60 USD wäre zudem ein Verkaufssignal bis 3,15 USD aktiviert. Ein anschließender Bruch der Zone von 3,10 bis 3,15 USD könnte überdies wieder die Bären auf die Agenda führen.Speziell unterhalb von 3,00 USD per Tagesschluss würde die charttechnische Situation dann nämlich deutlicher zu Gunsten der Bären kippen. In diesem Fall sollte man sich auf eine Fortsetzung der Kursschwäche bis zum Tief vom Dezember des Vorjahres bei 2,60 USD bzw. bis hin zur nächsttieferliegenden Unterstützung bei 2,45 USD einstellen.Das Trigger-Level befindet sich beim SMA 55 bzw. 4,24 USD gegenwärtig. Oberhalb dieses Niveaus sollten weitere Kurssteigerungen bis 4,65 USD und darüber bis zum Sommerhoch aus 2016 bei 6,60 USD einkalkuliert werden. Die Bullen wären wieder am Zug und es gäbe auch noch reichlich Potenzial in Sachen früherer Kursstände – wie ein Blick auf den langfristigen Chart verrät.Unterhalb von 3,60 USD muss mit einem Test der Unterstützung rund um 3,10/15 USD gerechnet werden. Sollte es im weiteren Verlauf zur Aufgabe dieses Niveaus kommen, müsste man speziell bei Kursen unterhalb 3,00 USD mit weiteren Abgaben bis 2,60 bzw. 2,45 USD rechnen. Die Bären hatten das Zepter wieder an sich gerissen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.