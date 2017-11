Coeur Mining steht an der Klippe

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das amerikanische Silberminenunternehmen Coeur Mining Inc. konnte den zuletzt möglichen Ausbruch auf der Oberseite nicht vollziehen. Stattdessen orientierte sich die Aktie wieder gen Süden und notiert nunmehr buchstäblich an der Klippe. Sollte es daher zu weiteren Verlusten kommen, könnte sich ein Verkaufssignal eröffnen, welches erhebliches Potenzial auf der Südseite initiiert. Widmen wir uns daher den Details im Nachgang.Der Anstieg über die runde Marke von 10,00 USD blieb verwehrt und so verabschiedete sich die Aktie am 4. Oktober mit dem Hoch bei 9,87 USD von ihrem bullischen Drive. Die seither erfolgten Verkäufe ließen die Aktie bis zur unteren Range der Begrenzung bei 7,50 USD zurückfallen. Sollte es daher jetzt nicht schleunigst zu einem Reversal kommen, droht unterhalb des Jahrestiefs vom 14. März bei 7,30 USD eine neue Verkaufswelle mit Abgaben bis 6,65 USD und darunter bis zur nächst tiefer liegenden Unterstützung bei 5,55 USD. Der weitere Verlauf muss, für den Fall einer solch starken Korrektur, dann anhand des aktuellen Chartbilds gecovert werden.Widmen wir uns daher jetzt der erfreulicheren Entwicklung eines Verharrens oberhalb von 7,50 USD. Gelingt hierbei eine Stabilisierung, könnte sich eine mehr als nur interessante Gelegenheit eines Investments erschließen. Das Chance-Risiko-Verhältnis erstrahlt jedenfalls in einem außerordentlich guten Licht. Selbst bei einem Long-Engagement über 8,50 USD, würde sich noch ein interessantes Setup erschließen. Faktisch wäre mit Kursen über 8,50 USD zumindest eine weitere Performance in Richtung von 10,00 USD bzw. dem Oktoberhoch bei 9,87 USD zu unterstellen.Ein Ausbruch über die Marke von 10,00 USD wäre natürlich klar bullisch zu werten. Der Bias des Minentitels würde sich schlagartig von neutral auf bullisch einstimmen und somit wären in einer weiteren Bewegung Kursgewinne bi 11,60 USD zu erwarten. Unter mittelfristiger Betrachtung würde sogar wieder das Hoch vom Sommer 2016 bei 16,41 USD auf die Agenda rücken.Gegenwärtig stellt sich eine zwiespältige Situation dar. Die Verlockung eines Abpralls um 7,50 USD lädt durchaus zur Spekulation ein, um nachfolgend an einer positiven Entwicklung bis 9,87 bzw. 10,00 USD teilzunehmen. Oberhalb der runden Marke von 10,00 USD lässt sich weiteres Potenzial bis 11,60 USD und darüber bis zum Sommerhoch aus 2016 bei 16,41 USD ableiten.Kurse unterhalb von 7,30 USD generieren ein Verkaufssignal mit deutlicherem Abwärtspotenzial. In gestaffelten Verkaufswellen wären daher zunächst Abgaben bis 6,65 USD zu erwarten, bevor darunter weitere Verluste bis 5,55 USD berücksichtigt werden sollten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.