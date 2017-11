Saturn Oil + Gas Inc. veröffentlicht operatives Update und Beginn des Viking Horizontal Bohrprogramms

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 08. November 2017 - Saturn Oil + Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut ein operatives Update zum horizontalen Viking Bohrprogramm bei Flaxcombe und die Akquisition eines bereits existierenden Bohrlochs zur Fertigstellung in der Success Formation bekanntzugeben.Saturn hat die Genehmigungen zur Niederbringung für zwei halbe-Meilen horizontale Bohrungen in der Viking Formation auf dem kürzlich in der Nähe von Flaxcombe erworbenen Gebiet erhalten. Die beiden ersten Bohrziele wurden nach intensiver Auswertung von Strukturen und ausgeglichenen Viking horizontal Bohrungen mit IP90 Ergebnissen von über 100 Barrels pro Tag gewählt. Die zwei Bohrungen werden nacheinander durchgeführt und die Niederbringung der ersten Bohrung wird spätestens am 10. November 2017 erwartet.Des Weiteren hat Saturn ein bereits existierendes vertikales Bohrloch auf demselben Gebiet wie die beiden geplanten horizontalen Bohrungen erworben. Das existierende vertikale Bohrloch wird in der Success Formation fertiggestellt, denn das technische Team von Saturn hat eine potenzielle geschichtete Förderbarkeit in beiden Formationen Success und Viking identifiziert. Diese Fertigstellung wird es Saturn ermöglichen, eine Bewertung des Potenzial der mehren Zonen für die Entwicklung des Gebietes zu erstellen. Die Fertigstellung in der Success Formation ist für das Unternehmen vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung der Success Formation in der unmittelbaren Umgebung besonders interessant.Saturn Oil + Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.comIm Namen des Board of Directors vonSATURN OIL + GAS INC.John Jeffrey, MBA - CEO & ChairmanWEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!