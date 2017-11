US Cobalt Inc. schließt Privatplatzierung in Höhe von 6 Mio. $ ab

VANCOUVER, 8. November 2017 - US Cobalt Inc. (US Cobalt oder das Unternehmen) (TSXV: USCO) (Frankfurt: 26X) (OTCQB: SCTFF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine vermittelte Privatplatzierung von 10.849.057 Einheiten (jede eine Einheit) auf Bought Deal-Basis zu einem Preis von 0,53 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 5.750.000 erzielt hat (das Angebot). Wie zuvor bereits bekannt gegeben, schließt dies die Einheiten ein, die bei der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Konsortiums ausgegeben wurden. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Unternehmensbestand und einem halben Stammaktienkaufwarrant zusammen. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber bis 8. Mai 2019 zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,75 $.Das Angebot wurde von Eight Capital als Konsortialführer im Auftrag eines Konsortiums durchgeführt, dem auch Cormark Securities Inc. und Canaccord Genuity Corp. (das Konsortium) angehören. Das Angebot unterlag den Bedingungen eines Aktienübernahmevertrags, den das Unternehmen und das Konsortium am 8. November 2017 unterzeichneten (der Aktienübernahmevertrag). Das Konsortium erhielt gemäß dem Aktienübernahmevertrag eine Barprovision in Höhe von 345.000 $, was 6 % des gesamten Bruttoerlöses entspricht. Zudem wurden dem Konsortium Vergütungs-Warrants für den Erwerb von 488.207 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,60 $ bis 8. Mai 2019 zugeteilt. Das Unternehmen zahlte an Fort Capital Partners eine Gebühr für dessen Funktion als Finanzberater in Verbindung mit dem Angebot und für andere Kapitalmarktberatungsleistungen.Darüber hinaus arrangierte das Unternehmen auch eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 471.697 Einheiten zu denselben Bedingungen wie das vermittelte Angebot, womit ein zusätzlicher Bruttoerlös von 250.000 $ erwirtschaftet wurde.Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus diesem Angebot für die Exploration und Erschließung von Kobaltlagerstätten sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Sämtliche in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltefrist gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem heutigen Datum erlischt. US Cobalt Inc. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Akquisition und die Erschließung von primären Kobaltlagerstätten gerichtet ist. Sein Vorzeigeprojekt ist das Konzessionsgebiet Iron Creek in Lemhi County, Idaho, USA. Das Unternehmen konzentriert sich aktuell auf die Exploration und die Weiterentwicklung seiner wichtigsten Projekte mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Konzessionsgebiet Iron Creek.US Cobalt Inc.Wayne Tisdale, PresidentT: (604) 639-4457E: info@uscobaltinc.comWebseite: www.uscobaltinc.com.Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt daher keinerlei Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert. Sie dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen des United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung oder der geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetze weder angeboten noch verkauft werden.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, zu denen auf die erwartete Verwendung des Erlöses aus dem Angebot zählt. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren und Risiken - einschließlich der Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com veröffentlichten Unterlagen beschrieben sind - wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Obwohl solche Aussagen auf den angemessenen Annahmen der Geschäftsleitung basieren, verpflichtet sich US Cobalt nicht zur Aktualisierung oder Korrektur von zukunftsgerichteten Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie zwangsläufig inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!