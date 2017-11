Gold Demand Trends: Goldangebot und -nachfrage im dritten Quartal

Goldnachfrage auf niedrigsten Niveau seit Q3 2009:

Quelle: Metals Focus; GFMS, Thomson Reuters;World Gold Council

Der Investmentbedarf (in Tonnen):

Quelle: World Gold Council

Die deutsche Nachfrage nach Münzen und Barren pro Quartal seit Q1 2010 (in Tonnen):

Quelle: Metals Focus; GFMS, Thomson Reuters; World Gold Council

Die Schmucknachfrage in Tonnen:

Quelle: World Gold Council

Die nachfolgenden Daten und Fakten meldete der World Gold Council in seinem heute veröffentlichtem Bericht "Gold Demand Trends" für das dritte Quartal 2017.Die globale Nachfrage nach Gold belief sich im dritten Quartal dieses Jahres laut Angaben des WGC auf 915 Tonnen und ging damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9% zurück. In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete die Nachfrage damit einen Rückgang um 12%.Die Nachfrage nach Goldinvestments verzeichnete gegenüber dem Septemberquartal letzten Jahres ein deutliches Minus von 28% und ging von 334,5 auf 241,2 Tonnen zurück.Die mit Gold hinterlegten ETFs verzeichneten im dritten Quartal Zuflüsse von 18,9 Tonnen. Im Vorjahreszeitraum hatten sich diese auf 144,3 Tonnen belaufen.Mit 222,3 Tonnen wurde allerdings 17% mehr Gold in Form von Münzen und Barren nachgefragt als ein Jahr zuvor. Damals hatte sich dieser Teil der gesamten Goldnachfrage auf 190,2 Tonnen belaufen.Die weltweite Schmucknachfrage verzeichnete mit 478,7 Tonnen, verglichen zu 495,3 Tonnen im Vorjahresquartal, einen Rückgang von 3%.