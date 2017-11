Südafrika: Goldproduktion auch im September gestiegen

Die Produktionsleistung der südafrikanischen Minen ist im September dieses Jahres insgesamt leicht gesunken. Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres wurde nach Angaben des Statistikamtes Statistics South Africa ein Rückgang des Gesamtausstoßes um 0,9% verzeichnet.Gemäß den am gestrigen Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen ergab sich bei der Produktion von Platingruppenmetallen ein Minus von 8,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus sank die Fördermenge von Eisenerz (-7,5%), Diamanten (-7,1%), Kupfer (-2,4%) und Kohle (-2,0%).Eine Erhöhung von 35,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich indes bei der Produktion von Manganerz. Ein deutliches Plus wurde zudem bei der Nickelproduktion (+12,6%) gemeldet. Derweil stieg die Chromerzproduktion um 4,9% an. Auch der Ausstoß der südafrikanischen Goldminen erhöhte sich, und zwar um 2,3%.© Redaktion GoldSeiten.de