Rückblick Edelmetallmesse 2017

Wolfgang Seybold, Axino: "Aktienspicker 2018 ( 7,6 MB)

Markus H. Schiml (Dipl.-Volkswirt (Univ.)) präsentierte im Verlag für ökonomische Bildung zwei Informations- und Lehrplakate als ideale Hingucker für Ihr Büro oder als Argumentationshilfe bzw. Präsent für Ihre Kunden. Zum einen fand die sehr anschauliche über 1000-jährige "Fieberkurve der Geldgeschichte" in A1 großen Anklang. Zum anderen war die sehr umfangreiche, beeindruckende und großartig aufbereitete Übersicht in B0 "Die Zukunft des Geldsystems liegt in der Geschichte des Geldes" (Vorschau) in den Vortragspausen ein beliebter Sammelpunkt. Das Infoplakat erklärt die historischen Hintergründen, (Krisen-)Ereignissen, Theorien und Reformansätzen seit den Anfängen des Geldes vor 4.000 Jahren (Vorschau). Kontakt/Bezug: www.facebook.com/MarkusHSchiml/



Ergänzend wurden (bzw. werden zukünftig) noch weitere Vortragspräsentationen unserer Referenten sowie Video-Interviews online gestellt. Es lohnt sich daher, diesen Artikel in den Folgetagen nochmals aufzurufen.

Vor wenigen Tagen schloss die diesjährige "Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse" ihre Pforten. Mit ein wenig Abstand wollen wir nun die Ereignisse der vergangenen Woche Revue passieren lassen.Für die Edelmetalle gestaltete sich das Jahr 2017 sehr durchwachsen - kein Vergleich zu den Kursgewinnen bei Bitcoin und Co. Bei der Organisation der Messe spürten wir das derzeitig nicht enden wollende "Desinteresse" an Gold und Silber sowie den zweifachen Feiertag in Teilen Deutschlands, insbesondere bei den Anmeldungen der Aussteller aus dem deutschsprachigen Raum. Konträr hingegen die Situation bei den ausländischen Vertretern der Edelmetall- und Rohstoffbranche, die dafür sorgten, dass die Anzahl aller Aussteller letztlich leicht über der von 2016 lag.Analog dazu erhöhte sich die Zahl der Besucher, wenn auch nur marginal. Aufgrund der beiden Brückentage in Bayern hatten wir allerdings mit einer deutlicheren Steigerung zum Vorjahr gerechnet. Interessant dabei war, dass der erste -stets schwächere- Messetag zum allerersten Mal seit 13 Jahren stärker besucht war und das, obwohl er etwas schleppend begann.Das Resümee aus Veranstaltersicht ist erneut positiv. Die zahlreichen und breit gefächerten Fachvorträge waren wie erwartet stark nachgefragt. Einige Aussteller profitierten erneut vom Fernbleiben anderer und die Stimmung ließe sich wohl als "vorsichtig optimistisch" beschreiben - angesichts der schwierigen Marktlage keine Selbstverständlichkeit. Die derzeit fehlende Euphorie im Edelmetallmarkt sollte der Garant für einen zukünftigen Boom werden... Wie in jedem Jahr erschien pünktlich zum ersten Messetag unser brandaktuelles Edelmetall- & Rohstoffmagazin.Auf stolzen 244 Seiten kommentieren zahlreiche Autoren und Referenten den gegenwärtigen Edelmetall- und Rohstoffmarkt. Weiterhin stellen 62 börsennotierte Bergbaugesellschaften, die als Aussteller auf unserer Messe zugegen waren, ihr Unternehmen, ihre Projekte und ihre Vorhaben vor.Die im DIN-A4-Format und komplett in Farbe gedruckte Ausgabe unseres diesjährigen Magazins können Sie unverändert für 14,95 Euro wie immer direkt über unseren Buchshop oder alternativ über den Kopp Verlag oder den Osiris Buchversand ordern.Einige unserer diesjährigen Referenten haben uns ihre Vorträge, Folien oder Manuskripte zur Verfügung gestellt:(DEG)Erstmalig im Jahr 2013 hatte die Deutsche Edelmetall-Gesellschaft (DEG) im Rahmen unserer Edelmetallmesse einen Preis für besondere Verdienste an den Edelmetall- und Finanzmärkten an Ralf Flierl, Chefredakteur des "Smart Investor", verliehen.Ein Jahr später erhielten die Organisatoren der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse und GoldSeiten.de die Auszeichnung . Es folgten Dr. Bruno Bandulet (2015) und Manfred Gburek (2016).In diesem Jahr durfte den Preis der Autor und Börsenspezialistentgegennehmen.Unser herzlicher Dank gilt allen Ausstellern, Sponsoren (Copperbank Resources Corp., Northern Empire Resources Corp. und Great Panther Silver Limited), Referenten und Moderatoren, die unsere diesjährige Messe einmal mehr mit ihren Beiträgen bereichert und der schwierigen Marktlage getrotzt haben. Nicht vergessen möchten wir die vielen kleinen ungenannten Helfer, die uns im Vorfeld und während der beiden Messetage tatkräftig unterstützt haben.Auch in diesem Jahr hat unser Organisationsteam wieder fleißig während der beiden Messetage gesammelt. Wir danken all den großzügigen Spendern, mit deren Hilfe rund 250,00 € zusammengekommen sind, die wir mit Freude dem Tierschutzverein Jena e.V. überreichen werden.Nach der Messe ist vor der Messe und so beginnen bereits jetzt die Planungen für die kommende Veranstaltung. Was das Jahr 2018 global bringen wird, kann keiner sagen. Die Messe selbst wird eine Woche später stattfinden, so dass es keine Überlappung/Behinderung mit einem Feiertag bzw. den Schulferien in Bayern geben wird.Das VeranstalterteamFrank Hoffmann & Jan Kneist