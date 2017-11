Harmony Gold abermals gescheitert - doch wo

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

… wo ein Wille, da bekanntermaßen auch ein Weg. Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. hatte im September durchaus realistische Ausbruchschancen und doch ging dem Wert buchstäblich die Luft aus. Exakt an der Abwärtstrendlinie übernahmen die Verkäufer wieder das Ruder und so kippten die Notierungen wieder in Richtung der Sommertiefs zurück. Mitsamt Abprall von diesem Level könnte sich in Kürze eine neue Ausbruchschance eröffnen. Somit könnte der Wille doch noch durchgesetzt werden. Schauen wir im Nachgang auf die Details.Der Unterstützungsbereich rund um 1,60 USD konnte zuletzt schlimmeres verhindern. Dennoch ist der übergeordnete Abwärtstrend intakt und die entsprechende Trendlinie nicht mehr gar so weit entfernt. Interessanterweise verläuft diesmal auch in diesem Bereich der gleitende 55-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 1,87 USD). Praktisch ein Kreuzwiderstand und so müssen die Notierungen dieses Bollwerk erst einmal überwinden.Oberhalb von 1,90 USD wartet dann bereits der Horizontalwiderstand bei 2,00 USD und stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Faktisch wäre erst bei einer Etablierung über der runden 2,00-USD-Marke mit nachhaltigen Kursgewinnen zu rechnen. Gelingt dies, sollte man sich somit auf das letzte Reaktionshoch bei 2,19 USD einstellen, bevor im weiteren Verlauf die Widerstandszone von 2,90 bis 3,00 USD attackiert werden könnte.Ganz anders gestaltet sich der Kursverlauf hingegen bei einer Aufgabe des Niveaus rund um 1,60 USD. Unterhalb des Tiefs vom 3. Juli bei 1,56 USD wären buchstäblich die Dämme geöffnet und Kursverluste dürften sich ergießen. In diesem Kontext würde als nächstes das Level bei 1,20 USD auf die Agenda rücken. Im Anschluss daran sollte die runde und zugleich psychologische Marke von 1,00 USD je Anteilsschein in den Fokus rücken. Der dominierende Abwärtstrend wäre in diesem Kontext unverändert intakt und dürfte auf mittelfristige Sicht weiter belastend wirken.Der Anfang einer Stabilisierung ist gemacht. Steigt die Aktie nunmehr noch über 1,90 USD und in der Folge über das Level von 2,00 USD an, könnten sich weitere Zugewinne bis 2,19 USD und darüber bis zum Widerstandsbereich bei 2,90 bis 3,00 USD eröffnen. Darüber wäre im weiteren Verlauf ein Anstieg bis 3,40 USD möglich.Mit Aufgabe des Unterstützungsbereichs von 1,60 USD würde sich ein Verkaufssignal darstellen. Insbesondere bei Notierungen unterhalb des Tiefs vom 3. Juli bei Kursen unter 1,56 USD, dürften sich weitere Abgaben bis 1,20 USD und darunter bis hin zur Marke von 1,00 USD eröffnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.