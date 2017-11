Russland: Gold- und Devisenreserven per 3. November

Die Zentralbank der Russischen Föderation veröffentlichte gestern den aktuellen Wert ihrer internationalen Währungsreserven, einschließlich der Goldbestände, in US-Dollar. Den Angaben zufolge wurde in der 44. Kalenderwoche ein Anstieg der Devisenreserven verzeichnet, nachdem sie sich in der Vorwoche leicht verringert hatten.Per 3. November 2017 beliefen sich die Gold- und Devisenreserven Russlands den Angaben zufolge auf 426,3 Milliarden Dollar. Gegenüber dem 27. Oktober hat sich ihr Wert damit um 0,8 Milliarden US-Dollar erhöht. In der vorhergegangenen Woche hatte der Wert der Währungsreserven bei 425,5 Milliarden Dollar gelegen.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de