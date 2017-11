US-Silberproduktion im Juli

Das Institut US Geological Survey (USGS) hat kürzlich die Produktionszahlen der Silberminen in den Vereinigten Staaten für den Monat Juli veröffentlicht. Den Angaben zufolge wurden in dem Zeitraum insgesamt 85.400 kg Silber ausgestoßen. Damit ging die Förderung gegenüber dem Vormonat leicht zurück. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich ein Rückgang um 6%.Die durchschnittliche tägliche Fördermenge belief sich im Juli auf 2.760 kg, verglichen mit 2.870 kg im Juni 2017 und 2.940 kg im Juli 2016.Der von Engelhard Industries berechnete Silberpreis betrug im siebten Monat des Jahres im Schnitt 16,23 US-Dollar je Unze und ist damit im Vergleich zum Durchschnittspreis im Juni um 4% gesunken.© Redaktion GoldSeiten.de