Zijin Mining bleibt seitwärts gefangen

Zuletzt war die Freude eines ausbleibenden Sell-Offs beim chinesischen Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. durchaus groß. Jedoch sich auf der Oberseite ebenfalls keine Dynamik entlud und somit bleibt es eine Patt-Situation derweil. Der mögliche Ausbruch aus der gegenwärtigen Range könnte dennoch für Schwung sorgen und somit gilt es unverändert auf der Unterseite das Tief vom 12. Juli bei 0,27 EUR zu beachten. Ein Tagesschluss darunter könnte für Abgaben bis 0,25 EUR und darunter bis 0,20 EUR sorgen.Oberhalb des Levels von 0,32 EUR dürften hingegen die Chance einer bullischen Attacke steigen, sodass es im weiteren Verlauf zu Kurssteigerungen bis hin zum Widerstand bei 0,35 EUR aufwärts gehen könnte. Darüber wäre noch Luft bis in den Bereich von 0,40 bis 0,42 EUR.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.