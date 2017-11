Defla X, das Liquiditätsloch aus der Staatsbesuchsregion

Zuerst der BitCoindem schon am 8.11. die Liquidität ausging. Da konnte man noch meinen, ok, da war was und die 8000 $ waren natürlich ein Widerstand.Nur kaufte niemand die Dips.Wir hatten dem BitCoin bis dahin seit Samstag schon etliche 100 Punkte abgenommen und hedgten einfach oben, bis jetzt, De-Hedge Stopps werden einfach langsam heruntergezogen.Noch war nur Liquiditätsvoralarm, noch war die Liquidität nicht rot.Beim Blick auf den Silberchart, dem besten Messer für Excess-Liquidity, bestätigte sich aber das Bild synchronwomit dann der Deflationsalarm schon bestätigt war. Auch unsere Liquiditäts-Messmaschine auf algorithmischer Basis schlug rechtzeitig an: www.hardassetmacroinvest.com , dort "Crash detection Machine"Gold hielt noch am oberen Band, da es wesentlich höhere PRÄFERENZ als Silber zur Zeit aufweistPalladium hielt noch auf Rekordhöhen, da es eine noch wesentlich höhere PRÄFERENZ aufweist als GoldBis am 9.11. auch der Nikkei 225 unter die Räder der Deflation kam