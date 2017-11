Gold: Den Bullen fehlt die Kraft

Der Goldpreis konnte sich in den vergangenen Wochen seitwärts bewegen. Eine erste Gegenbewegung oberhalb der 1.267 USD wurde ausgehend vom Widerstand bei 1.307 USD wieder verkauft. Es gelingt aber, sich oberhalb dieser Unterstützung aus dem Abwärtstrend der Vorwochen zu schieben.Ein weiterer Test der Unterstützung bei 1.267 USD deutet sich an. Sollte diese klar durchbrochen werden, könnte sich Gold auch wieder in Richtung der 1.241 USD bewegen und dabei den längerfristigen Aufwärtstrend gefährden. Auf der Oberseite ist ein Anstieg bis 1.307 USD direkt möglich, die Hürde bei 1.293 USD sollte nicht entscheidend sein. Um auch mittelfristige Kaufsignale zu aktivieren, sollte es zumindest über die 1.307 USD klar hinausgehen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG