Macquarie Bank: Goldpreis sieht empfindlich aus

In acht der vergangenen 12 Jahre ist der US-Dollar im Dezemberquartal angestiegen, dies berichtet Business Insider . Für Assets, die in US-Dollar bewertet sind, könne sich dies negativ auswirken. Und dazu zählt auch Gold.Nachdem das gelbe Metall von Januar bis Anfang September fast 18% zulegen konnte, ist der Preis seit dem Hoch vom 8. September wieder um etwa 6% gesunken. Als mögliche Erklärung dafür wird der stärkere US-Dollar und ein gefühlter Rückgang der geopolitischen Risiken im Hinblick auf Nordkorea genannt.Die Analysten der Macquarie Bank erwarten der Meldung zufolge einen weiteren Rückgang der Goldpreise. Das Muster der letzten zwei Jahre könnte sich demnach wiederholen: "Sowohl 2016 als auch 2015 verlief das [Dezember-Quartal] in etwa so. Gold wurde abverkauft, als der Dollar aufgrund der steigenden US-Renditen angesichts zunehmender Erwartungen einer Straffung durch die Fed, eine Rallye erlebte."Weiter erklären die Analysten: "Ähnliches scheint 2017 abzulaufen. Wenn sich die Geschichte erneut wiederholen sollte, dann sieht der Goldpreis empfindlich aus." Macquarie geht davon aus, dass die US-Notenbank den Leitzins im Dezember anheben wird, ist von einer weiteren Rallye des US-Dollar aber weniger überzeugt.Eine weitere Belastung für Gold könnten in den kommenden Monaten aber die hohen spekulativen Long-Positionen bei den Gold-Futures darstellen.© Redaktion GoldSeiten.de