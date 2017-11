Avesoro Resources meldet Quartalsergebnisse

Der westafrikanische Goldproduzent Avesoro Resources Inc. veröffentlichte gestern die Quartalszahlen für das am 30. September geendete dritte Quartal 2017. Den Angaben zufolge wurden bei der Goldmine New Liberty in der Republik Liberia im Septemberquartal 19.885 Unzen Gold gefördert. Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal konnte Avesoro die Produktion damit um 26% steigern.Während der drei Monate wurden 19.797 Unzen Gold zum Preis von 1.286 USD je Unze verkauft. Daraus ergaben sich Umsätze von 25,5 Mio. USD, ein Plus von 32% im Vergleich zum Juniquartal.Weiterhin meldete das Unternehmen ein adjustiertes EBITDA von 5,5 Mio. USD.© Redaktion MinenPortal.de