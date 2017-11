Jim Rickards: Krieg mit Nordkorea vor Ende März 2018

Jordan Eliseo, Chefökonom des australischen Edelmetallspezialisten ABC Bullion, hatte vor zwei Wochen die Gelegenheit, Jim Rickards nach seiner Meinung zu verschiedenen aktuellen Entwicklungen zu befragen.Zu den Themen des Interviews gehören die Goldpreisentwicklung 2017 und 2018, die Geldpolitik der US-Notenbank, die Ereignisse in Katalonien, die Aussichten für China und die Möglichkeit eines militärischen Konflikts mit Nordkorea.Der Finanzexperte und Bestsellerautor erklärt in dem Gespräch, dass er mit einem deutlich höheren Abschluss des Jahres für den Goldpreis rechne. Unter anderem begründet er diese Einschätzung damit, dass er davon ausgehe, dass es im Dezember nicht zu der von vielen erwarteten Zinsanhebung durch die Federal Reserve kommen wird.Im kommenden Jahr prognostiziert Rickards einen weiteren starken Anstieg der Goldpreise, u.a. weil er bereits in den ersten Monaten des Jahres mit einem Krieg der USA gegen Nordkorea rechne.© Redaktion GoldSeiten.de