Hochschild prallt bullisch ab

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. zeigte sich in den vergangenen drei Monaten von seiner schwachen Seite. Dabei setzten die Notierungen bis zur Unterstützung bei 220,00 Pence zurück. Wie durch Magie zeigt sich seit dem Test dieses Levels eine Erholung von bisher +6,81%. Sollten die Bullen hierbei dran bleiben, könnte sich eine Erholungsfortsetzung in Richtung von 300,00 Pence eröffnen.Ein Einbruch unter die Unterstützungsmarke von 220,00 Pence dürfte hingegen die Bären auf den Plan rufen. Speziell unter der runden Marke von 200,00 Pence sollte man sich auf eine größere Korrektur bis zur Unterstützung bei 135,00 Pence einstellen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.