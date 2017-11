Pershing Gold Corp. bestellt Pamela Saxton in sein Board of Directors

LAKEWOOD, 13. November 2017 - Pershing Gold Corp. (NASDAQ:PGLC), (TSX:PGLC), (FWB:7PG1) (Pershing Gold oder das Unternehmen), ein aufstrebender Goldproduzent in Nevada, gibt die Bestellung von Pamela Saxton (Saxton) in das Board of Directors des Unternehmens bekannt.Frau Saxton hat als Führungskraft im Wirtschaftssektor über 35 Jahre Berufserfahrung und bekleidete im Laufe ihrer Karriere zunehmend anspruchsvollere Positionen in den Finanzabteilungen heimischer und internationaler börsennotierter Firmen, vor allem in der Bergbau-, Software- sowie Öl- und Gasbranche. Frau Saxton konnte im Rahmen ihrer Tätigkeit bei börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada Erfolge in folgenden Bereichen sammeln: Unternehmensführung und Corporate Compliance, Fremd- und Eigenfinanzierungen, strategische Planung, Ausbau und Umsetzung neuer Initiativen, Fusionen und Übernahmen, Finanzverwaltung, Steuerwesen, Risikomanagement, Beschaffungswesen, IT und Rechnungswesen. Derzeit fungiert sie bei der Viola Vestal Coulter Foundation - einer Stiftung, die Stipendien an verschiedene Colleges und Universitäten mit Schwerpunkt auf Bergbau vergibt - als Vice President und Treuhänderin. Darüber hinaus war sie im Rahmen ihrer früheren Funktionen auch Vorstandsvorsitzende der Colorado Association of Commerce and Industry, einer staatlichen Wirtschaftskammer.Frau Saxton bekleidete in verschiedenen Bergbaufirmen - wie Thompson Creek Metals Company Inc. Franco-Nevada Corp. , New West Gold Corporation, Cyprus Amax Minerals Company und Amax Gold Inc. - Führungspositionen und war außerdem als Vice President of Finance, Corporate Controller und Chief Accounting Officer für J.D. Edwards & Company tätig. Nach ihrem Studienabschluss in Rechnungswesen an der University of Colorado (Bachelor of Science) begann Frau Saxton ihre Karriere bei Arthur Andersen & Company.Wir freuen uns sehr darüber, dass Pam Saxton unser Board of Directors verstärken wird, meint Stephen D. Alfers, CEO und Executive Chairman von Pershing Gold. Mit ihrer umfangreichen Finanzerfahrung im Bergbausektor ist sie für unser Expertenteam eine absolute Bereicherung und wird das Unternehmen beim Ausbau der Mine Relief Canyon zum Produktionsbetrieb maßgeblich unterstützen. Pershing Gold ist ein aufstrebender Goldproduzent, dessen Hauptprojekt die Mine Relief Canyon in Pershing County, Nevada, ist. Relief Canyon schließt drei historische Tagebauminen und eine moderne, vollständig genehmigte und errichtete Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage ein. Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, die Abbauarbeiten bei Relief Canyon im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wieder aufzunehmen.Pershing Golds Grundbesitz umfasst rund 25.000 Acres, einschließlich der Mine Relief Canyon und das Land um die Mine herum. Dieses Landpaket bietet Pershing Gold die Möglichkeit, die Lagerstätte des Bergbaubetriebs Relief Canyon zu erweitern und auf nahe gelegenen Landflächen Explorationsarbeiten durchzuführen sowie neue Entdeckungen zu machen.Die Aktien von Pershing Gold werden im NASDAQ Global Market und an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol PGLC sowie an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 7PG1 gehandelt.Stephen Alfers, Executive Chairman, President & CEOJack Perkins, Vice President, Investor Relations720.974.7254investors@pershinggold.comwww.PershingGold.comSwiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!