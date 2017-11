Montezuma Mining Company Ltd.: Den "Dip" zu kaufen war richtig: +37%

Am vergangenen Montag habe ich Ihnen zu Montezuma berichtet und folgendes Fazit gezogen:Ich werde auf Montezuma nochmals eingehen, doch rein vom Gefühl her, sollte man sich überlegen, eine erste Position einzugehen. Wir haben derzeit einen Börsenwert von rund 20 Millionen AUD und das Unternehmen hat Cash und Aktien im Gegenwert von rund 10 Millionen AUD.Ein derartiges Chance-Risiko-Verhältnis im Batterie-Sektor ist selten und wenn der Markt die Story erst einmal versteht, dann müsste die Aktie um 100% oder mehr ansteigen, wenn sie mit anderen Bewertungen gleichzieht.Der jüngste Rücksetzer könnte eine gute Chance sein!Damals stand die Aktie bei 0,23 AUD. Heute notiert Montezuma Mining bei 0,315 AUD, also 37% höher als vergangenen Montag! Mit dem Anstieg heute hat die Aktie ein neues 5-Jahreshoch markiert.Heute kam neben der Mangan-Spekulation (wir warten auf die nächsten Resultate, womöglich mit dem ersten Produkt) eine weitere Spekulation in die Aktie.Das australische Unternehmen Great Boulder (ASX: GBR) landete einige interessante Nickel- und Kobalttreffer auf einem Gebiet in der Laverton Region in Australien ( Link ). Die Aktie von GBR explodierte daraufhin um 200% von 0,23 AUD auf 0,70 AUD an nur einem Tag:Laut meinen Quellen hat Montezuma Mining ein Gebiet in dieser Region, ebenfalls mit Nickel- und Kobaltsignaturen.Ich bin gerade dabei, noch weitere Infos einzuholen, doch etwas zusätzliche Phantasie ist immer willkommen.Chart Montezuma Mining 10 Jahre:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.