Ray Dalio im Gold-ETF-Fieber

Quelle: ZeroHedge

Wie ZeroHedge berichtet, hat Ray Dalios Hedgefonds Bridgewater Associates im dritten Quartal seine Anteile an Gold-ETFs bedeutend erhöht.Im zweiten Quartal dieses Jahres hatte Bridgewater die ersten Käufe von Anteilen an mit Gold hinterlegten ETFs getätigt und 577.264 Anteile des SPDR Gold Trust (GLD) für 68,1 Mio. $ sowie 3,1 Mio. Anteile am iShares Gold Trust (IAU) im Wert von 36,8 Mio. $ erworben.Im Quartal zum 30. September stocke Dalio die Anteile am GLD dann um sage und schreibe 575% auf. Mit 3,894 Mio. Anteilen im Wert von 473 Mio. $ machte der SPDR Gold Trust die viertgrößte Position des Hedgefonds zum Ende des dritten Quartals aus.Darüber hinaus hat Bridgewater seine IAU-Anteile im Septemberquartal fast verdreifacht und besaß zum 30. September 11,3 Mio. Anteile am iShares Gold Trust.© Redaktion GoldSeiten.de