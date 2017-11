Gold im Schlafmodus?

Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Wochen in einer engen Handelsspanne bewegt. Laut Bloomberg handelte der Preis über den Zeitraum eines Monats innerhalb einer Spanne von nur 3,3%, der engste Rahmen seit Februar 2013. Auch die Volatilität befand sich auf einem Sieben-Jahres-Tief. Dies meldet Kitco News David Govett, Leiter des Bereichs Edelmetallhandel bei Marex Spectron Group Ltd. in London erklärte gegenüber Bloomberg dazu: "Es ist wirklich sehr ruhig, um es vorsichtig auszudrücken." Und weiter heiß es: "Wir hängen zwischen 1.260 und 1.300 Dollar fest und das nun seit einem Monat und ich sehe wirklich nicht, dass sich das ändern wird, wenn nichts Dramatisches passiert. Es sieht aus, als sei der Markt in den Schlafmodus übergegangen."© Redaktion GoldSeiten.de